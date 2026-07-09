Un informe identifica la necesidad de apostar por una actuación temprana y coordinada ante enfermedades no transmisibles

Foto de familia en la jornada de presentación del informe 'Actuar a tiempo frente a las enfermedades no transmisibles'. - ASTRAZENECA

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un informe de la Alianza para la Sostenibilidad y la Resiliencia de los Sistemas de Salud (PHSSR, por sus siglas en inglés), que reúne a la academia, la industria y organizaciones globales, identifica la necesidad de que España apueste por una actuación temprana y coordinada para hacer frente a las enfermedades no transmisibles (ENT).

El documento 'Actuar a tiempo frente a las enfermedades no transmisibles', presentado por AstraZeneca en el Congreso de los Diputados, subraya que, en este ámbito, el sistema no requiere solo más recursos, sino utilizarlos mejor, en intervenciones que permitan acelerar diagnósticos, mejorar la continuidad asistencial, reducir la variabilidad territorial y evolucionar hacia modelos que midan los resultados en salud.

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha destacado durante la jornada que "la cronicidad no es ningún tipo de reto emergente", sino "la normalidad" desde hace "muchos años" y, frente a ella, ha asegurado que el sistema tiene "las mejores herramientas". A este respecto, ha apuntado a la Atención Primaria (AP) y a "las políticas, más allá del sistema sanitario, que consiguen que la gente viva mejor y que, por ende, vivan con mayor autonomía".

El informe destaca que España es uno de los países más longevos del mundo y cuenta con algunos de los mejores resultados de salud de Europa, gracias a un sistema sanitario sólido. Sin embargo, insta a avanzar hacia un modelo más coordinado, interoperable y orientado a resultados de salud, que permita seguir mejorando estos resultados en un contexto de creciente complejidad asistencial.

En este sentido, establece una hoja de ruta con recomendaciones en siete ámbitos de actuación: salud de la población, gobernanza, prestación de servicios, financiación, profesionales sanitarios, medicamentos y tecnologías, y sostenibilidad medioambiental. Asimismo, pone el foco en la importancia de la coordinación territorial.

La coautora del informe Laia Maynou-Pujolràs, investigadora asociada de la London School Economics and Politicas Science (LSE) en el Departamento de Política Sanitaria, ha destacado que "una de las fortalezas clave del sistema" es la descentralización, ya que cada una de las 17 comunidades autónomas adapta las estrategias frente a las ENT a sus propias necesidades epidemiológicas, lo que impulsa la innovación y la capacidad de respuesta regional.

Sin embargo, la también miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Economía de la Salud ha aseverado que la falta de coordinación, seguimiento compartido y marcos de evaluación comunes entre regiones complica la comparación de resultados, así como identificar qué funciona y garantizar que las intervenciones efectivas lleguen a todos los pacientes.

DATOS Y ACCESO A INNOVACIÓN

Por otra parte, la interoperabilidad de los datos se identifica como una palanca clave para mejorar la toma de decisiones, anticipar riesgos y reducir desigualdades, al tiempo que la salud digital puede optimizar circuitos asistenciales, apoyar a los profesionales y mejorar el seguimiento de pacientes crónicos, siempre que se integre de forma estructural en la práctica clínica.

La coautora del informe y profesora asistente en el Departamento de Economía Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona Laia Bosque-Mercader ha afirmado que "la acción temprana depende de la evidencia, y la evidencia depende de los datos". Por ello, ha subrayado que España necesita con urgencia datos armonizados y vinculados que integren registros clínicos, datos administrativos y registros poblacionales. "Sin esa base, la toma de decisiones basada en evidencia seguirá siendo inalcanzable", ha aseverado.

Asimismo, el informe subraya la importancia de garantizar a los pacientes el acceso oportuno a la innovación, con el objetivo de que puedan beneficiarse a tiempo de medicamentos y tecnologías capaces de modificar el curso de la enfermedad, reducir complicaciones y evitar intervenciones más intensivas en fases avanzadas.

Como advierte, la demora en el acceso hace que menos pacientes puedan beneficiarse de tratamientos en fases más tempranas, aumentando el riesgo de progresión de la enfermedad y llevando al sistema a tener que asumir complicaciones potencialmente evitables y más costosas.

Por ello, el informe plantea avanzar hacia un marco más ágil, coordinado y basado en valor, que permita incorporar la innovación de forma más rápida y equitativa, reduciendo la variabilidad y reforzando la evaluación por resultados.

"La innovación es el eje central de nuestro sistema de salud. Innovación para prevenir, para anticipar, para detectar antes y para intervenir y tratar de forma más precisa y personalizada. Pero para que eso ocurra, la innovación debe llegar a los pacientes a tiempo", ha resaltado la presidenta de AstraZeneca España, Laura Colón.