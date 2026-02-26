El informe Cyber Guardians indica que ellas acarrean el 75% del coste hospitalario en Salud Mental en menores de 20 años - MOVIMIENTO OFF

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La red global Movimiento OFF y el proyecto cyber-guardians.org han presentado los resultados de la edición de este año del Informe Cyber Guardians, análisis que ofrece el dato de que la crisis de Salud Mental juvenil está disparada desde 2012, con impacto especialmente femenino, ya que las niñas concentran el 75 por ciento del coste hospitalario en menores de 20 años por este concepto.

Este documento, que sirve anualmente para observar la influencia de lo digital en la Salud Mental de los adolescentes y jóvenes, evidencia un incremento sin precedentes en diagnósticos hospitalarios, así como que, por primera vez, se iguala la brecha de género en suicidios. A juicio de los expertos, este punto de inflexión coincide con la universalización del smartphone, el acceso generalizado a Internet de alta velocidad y la expansión de plataformas digitales diseñadas para captar la atención de los más jóvenes.

Además, este estudio ha sido presentado en coincidencia con la última semana del reto global de desconexión de redes sociales 'OFF February', en el que han participado miles de personas en todo el mundo como toma de conciencia sobre los efectos de la hiperconectividad digital. Esta iniciativa se prolonga desde el 1 de febrero y culminará el último día del mes.

Entre los asistentes a este evento, celebrado en Madrid, en la sede de la Fundación Ortega Marañón, se han encontrado el impulsor de la iniciativa cyber-guardians.org, Álex Romero; el fundador del Movimiento OFF, Diego Hidalgo; la directora de la Plataforma Control Z y exdirectora de la Asociación Española de Protección de Datos (AEPD), Mar España; y la directora de The Conversation, Elena Sanz.

Junto a ellos han estado presentes, también, la pediatra y presidenta de la Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia (SEMA), la doctora María Angustias Salmerón, y el psiquiatra y exjefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de la capital de España, el doctor Enrique García Bernardo.