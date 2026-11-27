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MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La tasa de infecciones respiratorias agudas (IRAs) siguen descendiendo en España, con una cifra de 447,8 casos por 100.000 habitantes, mientras la positividad de la gripe en Atención Primaria ha aumentado del 6,7% al 9,5% en la última semana y la del virus respiratorio sincitial (VRS) ha pasado del 1,3% al 2,4%, según recoge el informe del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (SiVIRA), publicado este jueves por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

Así, en la semana 47, que corresponden a la semana del 16 de noviembre al 22 de noviembre de 2026, la tasa de gripe se sitúa en 19 casos por 100.000 habitantes, frente a los 19,9 de la semana previa, mientras que la de COVID-19 ha descendido de 7,6 a 5,7 casos por 100.000 habitantes. En cuanto a la bronquitis y bronquiolitis en menores de cinco años, la tasa ha aumentado hasta los 296,8 casos por 100.000 habitantes, frente a los 271,3 de la semana anterior.

El porcentaje de positividad de SARS-CoV-2 en Atención Primaria ha bajado del 8% al 6,5%, mientras que el de VRS ha aumentado del 1,3% al 2,4%.

La incidencia estimada de gripe, calculado a partir de la tasa de infecciones respiratorias agudas y la positividad del virus, estima una incidencia de 40,2 casos por 100.000 habitantes, prácticamente igual a la de la semana previa, cuando se situó en 40,3. Por su parte, la de COVID-19 ha aumentado hasta los 29,6 casos por 100.000 habitantes, frente a los 26,9 de la semana anterior. La del VRS también ha subido, de 6,2 a ocho casos por 100.000 habitantes.

DESCIENDEN LAS HOSPITALIZACIONES POR INFECCIONES RESPIRATORIAS

En los hospitales, la tasa de hospitalización por infección respiratoria aguda grave (IRAG) ha descendido hasta los 11,3 casos por 100.000 habitantes, frente a los 12,5 registrados en la semana anterior. Y la positividad hospitalaria de la gripe ha bajado del 12,2% al 7,8%, mientras que la de COVID-19 se ha reducido del 8,9% al 7,3%. Por el contrario, la del VRS ha aumentado del 1,3% al 2,4%.

En cuanto a la estimación una tasa de hospitalización por gripe de 0,7 casos por 100.000 habitantes, frente a los 1,6 de la semana previa. La de COVID-19 se mantiene en 0,7 casos por 100.000 habitantes y la del VRS en 0,2.

Desde el inicio de la temporada, en la semana 40 de 2026, los casos hospitalizados por gripe presentan un 26,3% de neumonía, un 2,5% de admisión en UCI y un 2,7% de letalidad. En los hospitalizados por COVID-19, estos porcentajes son del 23,1%, el 2,1% y el 9,2%, respectivamente. Por su parte, los casos hospitalizados por VRS presentan un 17,6% de neumonía, un 10% de admisión en UCI y una letalidad del 0%.

En cuanto a la mortalidad, el sistema de monitorización MoMo estima que en la semana 47 de 2026 se registraron 8.615 fallecimientos en España, frente a los 8.810 esperados según las estimaciones del modelo.