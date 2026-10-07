Incluir a las personas con demencia avanzada en programas de cuidados paliativos podría reducir traslados e ingresos

Archivo - Profesional sanitario atendiendo a un paciente. - LPETTET/ISTOCK - Archivo

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Incluir a las personas con demencia avanzada en programas de cuidados paliativos podría reducir en torno a un 50 por ciento los traslados e ingresos hospitalarios de estos pacientes, según se desprende de un estudio publicado por la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI).

El estudio, publicado en la 'Revista Clínica Española' y difundido por la SEMI en el marco del Día Mundial de los Cuidados Paliativos, tiene carácter retrospectivo y se basa en un análisis de 298 pacientes con demencia avanzada, ingresados entre junio de 2022 y junio de 2025 en los servicios de Medicina Interna, equipo de soporte hospitalario de cuidados paliativos (UCPA), Geriatría y Neurología del Hospital Universitario Rey Juan Carlos, ubicado en Móstoles (Madrid).

El trabajo compara las medias de transiciones asistenciales hospitalarias, la proporción de tratamientos invasivos y/o de soporte y el tiempo total de estancia hospitalaria de 149 pacientes incluidos en el programa de cuidados paliativos del hospital con otros 149 pacientes que no fueron incluidos. La edad media de los participantes fue de 88 años y el 67 por ciento eran mujeres.

Según muestra el análisis, los pacientes incluidos en el programa de cuidados paliativos presentaron una media de 1,7 transiciones asistenciales, frente a 2,7 en el grupo que no recibió cuidados paliativos. Después de ajustar el análisis por posibles factores de confusión, la asociación se mantuvo.

En concreto, la inclusión en programa de cuidados paliativos se asoció aproximadamente con un 48 por ciento menos de transiciones asistenciales asociadas a la inclusión en el programa; una reducción del seis por ciento en los procedimientos intervencionistas y un 0,7 menos uso de antibióticos de amplio espectro. La estancia hospitalaria total de los pacientes en el programa fue de 30 días, mientras que en aquellos no incluidos ascendió hasta 111 días.

HACER FRENTE A LOS RETOS CLÍNICOS Y ÉTICOS

La coordinadora del Grupo de Trabajo de Cuidados Paliativos de SEMI y primera firmante del estudio, Cristina Vicente Martín, ha puesto en valor el papel de los cuidados paliativos frente a los "retos clínicos y éticos" de la demencia avanzada, al ayudar a "prevenir y aliviar el sufrimiento, controlar los síntomas y favorecer una atención acorde con las necesidades, preferencias y objetivos del paciente y su familia",

"Los resultados de nuestro estudio muestran que la integración de los cuidados paliativos en la atención de pacientes con demencia avanzada podría favorecer un abordaje menos intervencionista, con un menor número de transiciones asistenciales, procedimientos y tratamientos", ha destacado la médico internista de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Universitario Severo Ochoa, ubicado en Leganés (Madrid).

Con todo, ha enfatizado que los resultados del estudio permiten concluir una asociación, pero no una relación causal, dado que se trata de un trabajo observacional retrospectivo. Para confirmar que los cuidados paliativos son el motivo de las diferencias encontradas, los autores han subrayado que se necesitan más investigaciones.

A su juicio, los estudios futuros deben ayudar a comprender mejor los factores que determinan la utilización de los cuidados paliativos y establecer cuál puede ser el momento más adecuado para incorporarlos en la atención de las personas con demencia avanzada.