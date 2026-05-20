La impulsora de la petición 'Mamografías a los 40' pide a Sanidad que la ampliación del cribado se implante ya en 2026

Imagen de María Varela en la entrega de firmas. - CHANGE.ORG

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La impulsora de change.org/MamografiasALos40, María Varela, ha celebrado la ampliación del cribado de cáncer de mama a mujeres de entre 45 y 74 años en el Sistema Nacional de Salud, al tiempo que ha pedido al Ministerio de Sanidad que su implantación se lleve a cabo durante 2026.

"Estoy muy agradecida, pero ahora toca vigilar los próximos pasos para que el cribado se adelante definitivamente antes de que acabe el año, como nos prometieron. Queremos verlo cumplido en 2026", ha señalado María Varela, paciente de cáncer de mama metastásico, que en marzo entregó 65.000 firmas en el Ministerio de Sanidad para pedir que se adelante la edad de inicio de las mamografías a los 40 años en toda España.

El próximo paso, según ha trasladado el Ministerio de Sanidad al equipo de Change.org, es su aprobación también en la Comisión de Prestaciones, que esperan que tenga lugar antes de verano. "Si se aprobara en ambas comisiones a partir de ahí podríamos empezar a tramitar la nueva orden", han explicado.

Varela recuerda que el Ministerio insta a las comunidades a aplicar el cambio en un plazo máximo de seis años: "Les pedimos que no agoten esos seis años de plazo y lo pongan en marcha lo antes posible. Entendemos que un cambio así requiere un tiempo de adaptación, pero 6 años me parece demasiado. No tenemos tiempo que perder".

Tras registrar 65.000 firmas recogidas en change.org, el director general de Salud Pública y Equidad del Ministerio de Sanidad, Pedro Gullón, y Estefanía García Camiño, subdirectora general de Promoción, Prevención y Equidad en Salud, recibieron a Varela.

"Han reconocido que según la evidencia científica internacional y las recomendaciones europeas, España debe adelantar los cribados a los 45 años y ampliarlos hasta los 74, y se han comprometido a empujarlo desde este mismo mes para aprobarlo en este 2026", señalaba Varela.

Este miércoles, la Comisión de Salud Pública ha aprobado la propuesta de modificación del programa de cribado poblacional de cáncer de mama en el Sistema Nacional de Salud (SNS), que amplía la población objetivo para incluir a mujeres de entre 45 y 74 años.

Hasta la fecha, la cartera común de servicios establecía la realización de una mamografía cada dos años para mujeres de entre 50 y 69 años. Ahora, la nueva propuesta mantiene la periodicidad bienal para todo el nuevo rango de edad.