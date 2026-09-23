El implante de condrocitos autólogos de alta densidad mantiene supervivencia del 97,5% en lesión de cartílago de rodilla - CLÍNICA CEMTRO

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de la compañía farmacéutica Amplicel ha realizado un estudio por el que ha constatado que el implante de condrocitos autólogos de alta densidad (HD-ACI, por sus siglas en inglés) para el tratamiento de lesiones focales del cartílago de la rodilla mantiene una supervivencia del 97,5 por ciento ocho años después.

La investigación, publicada en la revista especializada 'Cartilage', supone "el mayor estudio de seguimiento realizado hasta la fecha" sobre la terapia celular avanzada desarrollada por el laboratorio de la Clínica CEMTRO. En concreto, ha realizado seguimiento a 124 pacientes tratados con esta solución.

La publicación del trabajo "supone mucho más que un reconocimiento científico", y es que "es la confirmación de que una investigación desarrollada con rigor y una apuesta continuada por la Medicina regenerativa pueden traducirse en tratamientos que mejoran la vida de los pacientes y contribuyen a avanzar en el conocimiento científico", ha manifestado la jefa de la Unidad de Cirugía regenerativa articular y de cartílago de la Clínica CEMTRO, la doctora Isabel Guillén.

En este sentido, el estudio ha aportado evidencia clínica y radiológica de la eficacia y seguridad de la técnica, ya que ha confirmado que el tratamiento proporciona una mejora sostenida del dolor y de la función de la articulación, al tiempo que favorece una reparación estable y duradera del cartílago.

Como contexto, expone que las lesiones del cartílago articular representan uno de los grandes retos de la cirugía ortopédica, ya que debido a la escasa capacidad regenerativa del tejido, los defectos pueden evolucionar hacia una degeneración progresiva de la articulación, provocando dolor persistente, limitación funcional y, en muchos casos, el desarrollo de artrosis. Por ello, las terapias celulares se han consolidado como una de las estrategias más prometedoras para restaurar el tejido cartilaginoso y preservar la articulación a largo plazo.

Es en este punto en el que el HD-ACI constituye una evolución de las técnicas clásicas de implantación de condrocitos, y es que consiste en obtener una pequeña muestra de cartílago sano del propio paciente, aislar y expandir sus condrocitos en condiciones de laboratorio hasta alcanzar una elevada concentración celular y, posteriormente, implantar las células sobre una membrana de colágeno que se adapta a la lesión para favorecer la regeneración del cartílago.

OPTIMIZAR LA CALIDAD DEL TEJIDO REPARADO

A diferencia de otras técnicas, la aproximación reflejada utiliza una mayor densidad de condrocitos por centímetro cuadrado de lesión, con el objetivo de optimizar la calidad del tejido reparado y favorecer una regeneración más similar al cartílago hialino nativo.

Así, la investigación muestra una disminución muy significativa del dolor, ya que la puntuación media en la escala visual analógica (VAS, por sus siglas en inglés) pasó de 6,7 puntos antes de la intervención a 1,1 ocho años después, una mejoría que se mantuvo estable durante todo el periodo de seguimiento. Además, la función de la rodilla experimentó una recuperación mantenida, aumentando la puntuación obtenida mediante el cuestionario internacional 'IKDC' desde 39,4 hasta 81,6 puntos.

También, expone una recuperación progresiva de la movilidad articular, al señalar que ocho años después del tratamiento, prácticamente la totalidad de los pacientes había recuperado la extensión completa de la rodilla y más del 96 por ciento presentaba una flexión completa, reflejando una restauración funcional mantenida de la articulación.

Junto a ello, los investigadores han analizado la calidad del tejido regenerado mediante resonancia magnética utilizando la escala internacional 'MOCART', lo que ha evidenciado una mejora progresiva del tejido reparado a lo largo del seguimiento, con una adecuada integración del injerto y una maduración continuada del neocartílago.

Por último, y tras destacar que la incidencia de complicaciones fue baja y no se registraron acontecimientos adversos graves relacionados con la técnica durante el periodo de seguimiento, han señalado que estos resultados consolidan el HD-ACI como una alternativa terapéutica eficaz y segura para pacientes de lesiones focales del cartílago de la rodilla, especialmente en aquellos con alta demanda funcional o con antecedentes de tratamientos previos.