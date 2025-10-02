Los III Premios Liderazgo Sanitario reconocen a los "mejores" médicos, hospitales y proyectos sanitarios de España

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La III edición de los Premios Liderazgo Sanitario del Observatorio de Salud (OdS) y Estudio de Comunicación ha reconocido este jueves la gestión de ocho proyectos sanitarios de comunidades autónomas, cuatro hospitales y 16 médicos como los "mejores" en su ámbito en España.

Los galardones, entregados en un acto celebrado en la Fundación Ramón Areces, son resultado de la votación de 10.756 médicos y un jurado integrado por 33 destacadas personalidades de organizaciones sanitarias y de pacientes, expertos en el ámbito de la salud y la comunicación.

La presidenta del Observatorio de Salud, Patricia del Olmo, ha subrayado que el sistema sanitio español es "referente" internacional, motivo por el que estos premios buscan reconocer el trabajo de la administración, los gestores de hospitales y profesionales de distintas áreas terapéuticas que trabajan cada día para ofrecer a los pacientes una atención "de excelencia y eficaz".

En la categoría Liderazgo Clínico, han sido premiados 16 médicos y profesionales sanitarios de diferentes especialidades, de los cuales la mitad son mujeres. A este respecto, las entidades organizadoras han subrayado la evolución de la mujer en el ámbito de la medicina, afirmando que cada día asumen un mayor liderazgo.

Los ganadores en esta categoría han sido el doctor José Luís Zamorano, en Cardiología; el doctor Pedro Herranz Pinto, en Dermatología; Isabel Campos Pardo, en Enfermería; Ana Álvarez Díaz, en Farmacia Hospitalaria; el doctor Francesc Bosch Albareda, en Hematología; la doctora Sara Nistal Juncos, en Medicina Interna; el doctor Jesús María Aranaz, en Medicina Preventiva; la doctora Ana Sánchez Fructuoso, en Nefrología; la doctora Esther Quintana Gallego, en Neumología; el doctor Jesús Porta-Etessam, en Neurología; la doctora Alicia Hernández Gutiérrez, en Ginecología y Obstetricia; el doctor Javier de Castro, en Oncología Médica; la doctora Rosa Rodríguez Fernández, en Pediatría; el doctor Celso Arango López, en Psiquiatría; el doctor Jesús Moreno Sierra, en Urología; y la doctora María Navallas Irujo, en Radiología.

Mientras, en la categoría Liderazgo Hospitalario, se ha analizado los indicadores objetivos de calidad y gestión clínica de cuestionarios contestados por 160 hospitales y han sido seleccionados cuatro centros hospitalarios por Gestión Hospitalaria, I+D+i, Salud Digital y Experiencia del Paciente, respectivamente.

Los premiados han sido el Hospital Universitari i Politecnic la Fe de Valencia en Gestión Hospitalaria; el Hospital Universitario 12 de Octubre (Madrid) en I+D+i; el Proyecto Scribe-Quironsalud en Salud Digital; y el Hospital Universitario Infantil Niño Jesús (Madrid) en experiencia del paciente.

LIDERAZGO INSTITUCIONAL Y PREMIOS ESPECIALES

En la categoría Liderazgo Institucional, que reconoce el trabajo de las CCAA, la organización ha analizado las estrategias, planes o iniciativas desarrolladas en Salud Mental, Salud Pública, Salud y Género, Cuidados sociosanitarios a las personas con cáncer, Terapias Avanzadas y Medicina de Precisión, Oncología, Enfermedades Raras, y Humanización.

A partir de ello, los ganadores han sido el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, en Oncología; Consejería de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, en Enfermedades Raras; Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, en Humanización, Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, en Terapias Avanzadas y Medicina de Precisión; Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, en Salud Mental, Consejería de Salud del Principado de Asturias, en Salud Pública; Consejería de Salud de la Región de Murcia, en Salud y Género; Departamento de Salud del Gobierno Vasco, en Cuidados socio-sanitarios de las personas con cáncer.

Por último, en la Categoría Premios especiales, el jurado ha otorgado tres premios. El galardón a Excelencia Sanitaria, a la Consejería de Sanidad de Castilla La Mancha por la trayectoria y desempeño de la Gerencia y Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario (GUESTS) del SESCAM; al Compromiso Social en Salud, a Medical Open World Proyecto INCUNEST. Incubadoras de bajo coste; y al Liderazgo Sanitario en Divulgación, a la influencer Lucía Galán, @luciamipediatra.

"La sanidad española y los médicos de nuestro país merecen el reconocimiento social. Estos premios, otorgados mediante una metodología rigurosa y objetiva, reconocen el liderazgo de los mejores profesionales del sector salud, que son un ejemplo para sus compañeros y un modelo a seguir por las futuras generaciones", ha destacado el CEO de Estudio de Comunicación, Benito Berceruelo.

Estos premios han contado con la colaboración de la Fundación Ramón Areces, la Fundación Mutua Madrileña, la Organización Médica Colegial y con el apoyo de CINFA, GSK, Merck, Novartis, Ribera Salud, Roche, CSL Seqirus, Daiichi-Sankyo, Grifols, Johnson&Johnson, Oximesa, Rovi, Sobi y Theramex.