La III Jornada Charcot-Marie-Tooth reúne a expertos y pacientes para avanzar en el diagnóstico y tratamiento

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Charcot-Marie-Tooth España (CMT Spain) ha celebrado la III Jornada Charcot-Marie- Tooth, un encuentro divulgativo y científico que reunió a especialistas, pacientes y familiares para actualizar conocimientos sobre esta neuropatía hereditaria y compartir los últimos avances en diagnóstico, investigación y rehabilitación.

La jornada destacó por la implicación del público y la proximidad entre expertos y asistentes, quienes agradecieron la calidad práctica y humana del evento. Bajo la dirección médica de las doctoras Teresa Sevilla y Yasmina Pagnon, la jornada congregó a ponentes procedentes de hospitales de referencia como La Paz, 12 de Octubre, La Fe de Valencia y el Clínico Santiago de Compostela, entre otros, así como expertos internacionales.

A lo largo de la jornada se ofreció una visión global del avance científico en CMT, incluyendo novedades en secuenciación genética, manejo clínico en niños y adultos y criterios para decidir cuándo intervenir quirúrgicamente, y se profundizó en nuevas oportunidades terapéuticas: ensayos clínicos, líneas emergentes en terapias farmacológicas, manejo de células de Schwann y perspectivas de futuro en tratamientos personalizados.

También se abordaron los avances en reproducción asistida para familias con CMT y la importancia del asesoramiento genético. Respecto a la rehabilitación y la nutrición se presentaron estrategias para mejorar la fuerza muscular, ejercicios específicos para pacientes con CMT y alternativas terapéuticas complementarias, desde la fisioterapia especializada hasta técnicas de actividad física adaptada.

Los asistentes han coincidido en destacar el valor emocional y práctico del encuentro. "Gracias por vuestro trabajo, dedicación y por ser tan humanos. Nos hacéis que nuestra enfermedad sea menos dura y más llevadera. Las jornadas han sido increíbles y muy enriquecedoras. Sois la familia CMT", expresaba uno de los participantes al finalizar la sesión.

La Asociación Charcot-Marie-Tooth España, organizadora del evento, es un referente nacional en divulgación, acompañamiento y apoyo a pacientes con CMT, impulsando actividades formativas que unen ciencia, comunidad y esperanza. Destaca la importancia de la concienciación sobre una enfermedad rara que afecta a miles de personas en España.