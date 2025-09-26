Identificar síntomas del infarto, llevar una vida saludable o comprender la medicación: claves para cuidar el corazón

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Enfermería (CGE) y la Asociación Española de Enfermería en Cardiología (AEEC) han dado cinco consejos para que la población cuide su salud cardiovascular, y es que las enfermedades relacionadas con el corazón suponen la segunda causa de muerte en España, tan solo por detrás del cáncer, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Como parte de una campaña lanzada con motivo del Día del Corazón, que se celebra el próximo lunes, ambas organizaciones han aconsejado conocer y seguir el tratamiento, pues "no solo se trata" de tomar las pastillas, sino comprender qué hace cada medicamento, cuándo tomarlo y cuáles son los posibles efectos secundarios.

Cabe destacar que la adherencia a los medicamentos tras un evento cardiovascular pasa del 66-72 por ciento a los tres meses a apenas un 25 por ciento a los dos años, según diversos estudios, lo que pone en evidencia la necesidad de un seguimiento constante y cercano, que resulte en educación efectiva, fomento del autocuidado y motivación del paciente.

Asimismo, han destacado que sentir dolor o presión en el pecho, tener una sudoración excesiva, experimentar falta de aire, mareo o molestias en brazos, cuello o mandíbula son síntomas de un infarto, por lo que reconocerlos de temprano y acudir "de inmediato" a Urgencias puede salvar la vida y reducir el daño al corazón.

Para fortalecer el corazón y controlar la obesidad, las dos organizaciones han subrayado la importancia de realizar actividad física aeróbica como caminar, montar en bicicleta o nadar, en combinación con ejercicios anaeróbicos o de fuerza ligera a lo largo de la semana.

Del mismo modo, medir la presión arterial u observar el pulso para identificar arritmias, irregularidades o palpitaciones son importantes para la identificar problemas tempranos y prevenir complicaciones graves.

El hecho de seguir una dieta equilibrada también protege el corazón y mejora el bienestar general de la persona, por lo que ambos organismos han instado a priorizar frutas, verduras, cereales integrales, legumbres y proteínas magras, limitando el consumo de azúcares, sal y grasas saturadas.

"Es importantísimo concienciarnos todos de que poniendo un poco de nuestra parte día a día puede ayudarnos enormemente a prevenir problemas cardiovasculares en el futuro. Y, aunque debemos estar todavía más alerta en edades avanzadas, el cuidado de nuestra salud cardiovascular debe empezar desde la infancia. Cuidar nuestro corazón desde pequeños nos ayuda a estar sanos cuando somos mayores", ha afirmado el presidente del CGE, Florentino Pérez Raya.

Por su parte, la presidenta de la AEEC, Concepción Cruzado, ha apuntado la necesidad de realizar iniciativas como esta para que las enfermedades cardiovasculares no continúen siendo uno de los grandes problemas a los que se enfrenta actualmente el Sistema Nacional de Salud.

"El autocuidado y la prevención son esenciales para mantener una buena salud cardiovascular y evitar complicaciones serias. Es fundamental entender que, aunque alguien no presente síntomas, las enfermedades cardiovasculares son crónicas y requieren cambios duraderos en el estilo de vida, así como la adherencia al tratamiento farmacológico", ha añadido.

FOMENTAR EL PAPEL DE LAS ENFERMERAS EXPERTAS EN CARDIOLOGÍA

Por otro lado, el CGE ha pedido fomentar el papel de las enfermeras expertas en Cardiología para aumentar la prevención y educar en salud a la población, pues son el "primer eslabón" en Atención Primaria y hospitalaria.

"Somos los profesionales más cercanos y los que mejor conocemos al paciente. Por eso, las administraciones deben ser conscientes y potenciar el rol de la enfermería frente a las enfermedades cardiovasculares", ha subrayado el presidente del CGE.

En la misma línea se ha pronunciado la presidenta de la AEEC, quien ha destacado que el papel de las enfermeras especializadas en cuidados cardiovasculares "resulta decisivo" en la prevención y el cuidado de la salud cardiovascular.

"Este campo exige competencias específicas debido a la complejidad de los procesos de salud y de la tecnología utilizada. La labor de estas profesionales abarca desde los momentos más críticos, en Unidades Coronarias o de Hemodinámica, donde se requiere una alta capacitación técnica, hasta la fase posterior, en unidades de rehabilitación cardiaca y hospitalización, en la que acompañan, educan y empoderan al paciente", ha agregado Cruzado.

Por último, ha manifestado que apostar por la formación y el desarrollo de competencias avanzadas en enfermería cardiovascular no solo garantiza calidad y seguridad en la atención, sino que también es costo-efectivo.