Identificar de forma temprana los síntomas de la neumonía puede evitar complicaciones graves

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La especialista en Medicina de Familia del Hospital Universitario La Luz, la doctora Helena Fernández-Galiano Poyo, ha destacado este martes que la identificación temprana de los síntomas de la neumonía, como lo son la fiebre, la tos o la dificultad para respirar, es de gran importancia para comenzar un tratamiento y evitar complicaciones graves, especialmente en personas mayores, niños pequeños y pacientes con enfermedades crónicas.

"Cuando la tos, la fiebre o la dificultad para respirar persisten más de dos o tres días, acudir al médico es fundamental, especialmente en las personas con mayor riesgo. La detección precoz es la mejor herramienta para prevenir complicaciones graves."

En el caso de que estos síntomas se acompañan de fiebre alta, dificultad respiratoria o palpitaciones, es igualmente "importante acudir al servicio de Urgencias", incidiendo en que así se pueden prevenir complicaciones graves como la insuficiencia respiratoria aguda o la sepsis.

El hecho de brindar una atención rápida en Urgencias y de proporcionar un manejo clínico adecuado puede hacer que la neumonía sea tratada "con éxito" y sin dejar secuelas.

Tras ello, ha explicado que las personas mayores pueden manifestar síntomas de forma "menos evidente", a través de confusión o alteraciones del estado mental, lo que puede retrasar el diagnóstico, motivo por el que ha destacado que la valoración de un posible caso de neumonía comienza desde el primer contacto con el paciente.

"La clave está en una anamnesis completa, una exploración física detallada y, si es necesario, la realización de pruebas complementarias", ha añadido.

Este protocolo de evaluación consiste en el análisis de los signos vitales y los síntomas respiratorios agudos, así como la realización de pruebas de laboratorio o radiológicas, según el criterio clínico.

"Una historia clínica dirigida y la experiencia del equipo médico permiten una valoración rápida y certera, crucial para iniciar el tratamiento adecuado", ha manifestado la especialista, incidiendo en que la prevención pasa por la vacunación contra el neumococo, la gripe y la Covid-19, así como por tener higiene respiratoria y de manos, y evitar el consumo de tabaco.

Fernández-Galiano también ha recomendado mantener una buena nutrición, controlar las enfermedades crónicas y reducir la exposición a contaminantes ambientales, pues se tratan de una serie de factores que refuerzan las defensas y reducen la probabilidad de infección.

A pesar de ello, ha hecho especial hincapié en que "la prevención y la vacunación siguen siendo las mejores aliadas para proteger la salud respiratoria".