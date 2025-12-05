La IARC incluye recomendaciones frente a la contaminación del aire en el Código Europeo Contra el Cáncer

Archivo - Contaminación ciudad. - JOSE GONZALEZ BUENAPOSADA/ ISTOCK - Archivo

La Agencia Internacional de Investigación en Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha actualizado el Código Europeo Contra el Cáncer introduciendo entre sus 14 recomendaciones una dirigida a enfrentar la contaminación atmosférica, a fin de reducir el riesgo de cáncer y mejorar la salud pública.

La quinta edición del Código, que llevaba 10 años sin revisarse, se basa en la evidencia científica sobre factores conductuales personales, factores ambientales e intervenciones médicas y está dirigido tanto a la población como a los responsables políticos.

De las 14 recomendaciones incluidas, el Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP) ha destacado que seis están directamente vinculadas al cáncer de pulmón, lo que para los expertos pone en evidencia el peso epidemiológico de este tumor y la necesidad de priorizar y reforzar la atención a este problema.

En concreto, la nueva versión del documento recoge recomendaciones sobre factores como el consumo de tabaco, la exposición al humo ambiental, los carcinógenos laborales, el radón interior y la contaminación atmosférica. También alude a la participación en programas organizados de detección de cáncer de pulmón.

"Esta nueva actualización confirma lo que los especialistas llevamos años señalando, el cáncer de pulmón es, en gran medida, prevenible si se adoptan políticas contundentes", ha señalado el responsable de Epidemiología del GECP, Alberto Ruano, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad de Santiago de Compostela (USC).

TABACO, RADÓN Y CONTAMINACIÓN

Según ha aseverado Ruano, a pesar de que más de un tercio de las muertes por tabaquismo en España se deben a este tumor, faltan medidas normativas "acordes al impacto real del problema". En España, el consumo de tabaco se relaciona con 60.000 fallecimientos anuales, de los cuales más de 23.000 corresponden al cáncer de pulmón. Asimismo, 279 muertes anuales se atributen a la exposición pasiva al humo.

El GECP también ha puesto el foco en el radón, responsable de más de 800 muertes por cáncer de pulmón al año en España y cuya regulación se incorpora por primera vez de forma más precisa en el código al incluir tanto el ámbito doméstico como el laboral.

En cuanto a la contaminación del aire, novedad en el Código, Ruano ha destacado que esto abre la puerta a exigir políticas ambientales más ambiciosas. "La evidencia es clara, mejorar la calidad del aire no solo reduce riesgos cardiovasculares, sino también la probabilidad de desarrollar el tumor más mortal que existe", ha destacado.

Para el GECP, el impacto de estas medidas cobra especial relevancia en un momento en el que el cáncer de pulmón mantiene cifras preocupantes en España. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), desde 2024 se ha convertido ya en la primera causa de muerte por cáncer en mujeres en España, superando por primera vez al cáncer de mama, un fenómeno que los especialistas venían anticipando desde hace años.

El grupo de especialistas ha destacado que este código es una hoja de ruta para orientar la acción pero que la responsabilidad de reducir el impacto del cáncer de pulmón recae en los gobiernos. "La prevención del cáncer de pulmón depende en gran medida de decisiones políticas valientes", ha incidido Ruano.

Además de las recomendaciones mencionadas, el nuevo Código Europeo Contra el Cáncer contempla medidas para evitar o controlar el sobrepeso y la obesidad, mantenerse físicamente activo, seguir una dieta saludable, evitar el consumo de bebidas alcohólicas, amamantar a los recién nacidos durante el mayor tiempo posible, evitar la exposición al sol, prevenir y detectar de forma temprana infecciones que causan cáncer, y otras pautas relacionadas con la terapia de reemplazo hormonal.