Archivo - La IA "permitirá optimizar consultas" y "modelos de seguimiento más personalizados" en Reumatología, según especialista - PCESS609/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El miembro del Servicio de Reumatología del Hospital Universitario de Bellvitge (Barcelona), el doctor Diego Benavent, ha indicado que la Inteligencia Artificial (IA) "permitirá optimizar consultas, mejorar la toma de decisiones y avanzar hacia modelos de seguimiento más personalizados para pacientes con enfermedades reumáticas crónicas".

Todo ello se producirá "en los próximos años" y "aunque su implantación todavía afronta importantes retos regulatorios, técnicos y éticos", ha señalado a colación de su reciente intervención en el 'II Curso SER de IA', organizado en Madrid por la Sociedad Española de Reumatología y con la colaboración de la compañía farmacéutica Gebro Pharma.

Según han manifestado los participantes en este evento, la IA "se perfila como una de las tecnologías con mayor capacidad de transformación en la Reumatología, tanto en investigación como en práctica clínica". Actualmente, las herramientas basadas en esta y utilizadas en esta especialidad "se dividen en tres grupos", englobando el primero "plataformas generativas generales, como 'ChatGPT' o Gemini', cada vez más utilizadas por profesionales sanitarios para resumir bibliografía científica, organizar ideas o preparar materiales docentes", han explicado.

Sin embargo, "no han sido diseñadas específicamente para manejar información clínica identificable y requieren un uso prudente", ha puntualizado Benavent, mientras que los organizadores de esta cita han declarado que "un segundo grupo corresponde a las herramientas médicas basadas en lenguaje natural, entre las que destacan los llamados 'escribas médicos' o sistemas de documentación ambiental, capaces de escuchar la conversación clínica y generar borradores de historia médica que, posteriormente, revisa el profesional sanitario".

Al respecto, el también coordinar de esta acción formativa ha sostenido en referencia a estas últimas que, "aunque su implantación en la Sanidad Pública todavía es limitada, su presencia aumenta especialmente en entornos privados". "El tercer grupo incluye soluciones específicamente desarrolladas para flujos clínicos propios de la Reumatología, como los sistemas aplicados a ecografía musculoesquelética, capilaroscopia o análisis automatizado de pruebas de imagen", han destacado desde la SER.

"El mayor impacto actual de la IA en Reumatología se está produciendo en ámbitos muy concretos, como la imagen médica, la patología digital, el análisis de grandes volúmenes de historia clínica y los modelos de lenguaje aplicados a documentación y guías clínicas", ha sostenido el reumatólogo del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, el doctor Jorge Fragío.

ESPECIALES AVANCES

A su juicio, "la IA está avanzando especialmente en la evaluación de radiografías de artritis reumatoide, resonancia magnética de sacroilíacas en espondiloartritis axial, ecografía articular o salival y cuantificación de enfermedad pulmonar intersticial asociada a enfermedades autoinmunes". "Asimismo, en patología digital comienzan a desarrollarse trabajos relevantes aplicados al análisis de biopsias de glándula salival en Sjögren o biopsias de arteria temporal en arteritis de células gigantes", ha divulgado.

En este contexto, ha afirmado que "lo más importante no es que la IA sustituya al especialista en Reumatología, sino que empiezan a aparecer herramientas capaces de actuar como segundos lectores en tareas muy concretas". En su opinión, algunas "ventajas" de estas herramientas son "reducir la variabilidad, ahorrar tiempo, detectar patrones difíciles de ver a simple vista, apoyar decisiones complejas y facilitar la monitorización de pacientes crónicos".

"La consulta del futuro debería ser menos burocrática y más dirigida a las necesidades de cada paciente", han proseguido Benavent y Fragío, que han agregado que "la combinación de IA y telemonitorización podría transformar el seguimiento de enfermedades reumáticas crónicas". No obstante, desde la SER han confirmado "obstáculos" para su implantación, entre los que destacan "la validación externa de los algoritmos, la interoperabilidad con historias clínicas electrónicas, la integración en los circuitos asistenciales y la definición de responsabilidades ante posibles errores".

En este sentido, Fragío ha sostenido que "también hay otras limitaciones importantes: sesgos en los datos, falta de explicabilidad, problemas de privacidad, integración difícil con los flujos asistenciales y riesgo de confiar demasiado en métricas técnicas". "Hay que demostrar seguridad, impacto clínico, equidad y utilidad real para pacientes y profesionales", ha subrayado.

"Cualquier herramienta utilizada en el entorno sanitario debe cumplir requisitos estrictos de privacidad, seguridad y responsabilidad clínica, especialmente cuando maneja datos sensibles de pacientes", ha asegurado, en la misma línea, Benavent, quien ha recordado que "la IA puede ampliar las capacidades del médico, pero nunca sustituir su responsabilidad clínica o investigadora".

Con todo, ambos especialistas han expuesto que es necesario impulsar la alfabetización en esta materia. "Aunque no todos necesitarán conocimientos de programación, sí deberán comprender conceptos básicos relacionados con validación de modelos, sesgos algorítmicos, riesgos del uso de datos clínicos o interpretación crítica de respuestas generadas por IA", ha precisado el coordinador de este curso junto al doctor Xavier Michelena.