La IA ahorra tiempo a los médicos al redactar informes, pero no aumenta su productividad

Archivo - Tecnología médica: los médicos utilizan la IA para diagnosticar y mejorar la precisión de los tratamientos. La investigación y el desarrollo médicos innovan en tecnología para mejorar la salud del paciente. - PCESS609/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los médicos que se inscribieron en un programa de transcripción médica con inteligencia artificial (IA) ambiental dedicaron menos tiempo a documentar las consultas, observándose el mayor ahorro de tiempo entre quienes utilizaban la herramienta con mayor frecuencia, según un trabajo de investigadores de Beth Israel Lahey Health y Beth Israel Deaconess Medical Center (Estados Unidos).

Según se publica en 'Annals of Internal Medicine', los usuarios frecuentes redujeron el tiempo dedicado a la redacción de notas en aproximadamente 2,5 minutos por consulta; sin embargo, no se observaron mejoras en la documentación fuera del horario laboral, la finalización de notas el mismo día ni la productividad.

* Para este trabajo, los investigadores analizaron más de 1,6 millones de consultas de pacientes que involucraron a 902 médicos del sistema Beth Israel Lahey Health entre julio de 2024 y enero de 2026 para evaluar si la inscripción en una herramienta de transcripción con IA redujo la carga de documentación para los médicos de atención ambulatoria y si los beneficios variaron según la frecuencia con la que los médicos usaron la tecnología.

El resultado principal fue el tiempo activo de notas por consulta, cuantificado como minutos dedicados a tener las notas abiertas en la historia clínica electrónica. Encontraron que, después de la inscripción, los médicos experimentaron una reducción inmediata de 1,2 minutos en el tiempo activo de notas por consulta. Los usuarios frecuentes experimentaron una reducción de 2,5 minutos por consulta, mientras que se observó un cambio mínimo entre los médicos que integraron la transcripción con IA menos o nada en su práctica clínica. Sin embargo, el uso de la herramienta no mejoró la finalización de notas el mismo día, redujo la documentación fuera del horario laboral ni aumentó la productividad clínica.

El estudio no examinó la calidad de las notas. Los autores concluyen que los asistentes de redacción con IA ambiental pueden ayudar a aligerar la carga de trabajo de documentación, especialmente cuando se utilizan con regularidad, pero se justifica una investigación adicional para evaluar su impacto en otras medidas de eficiencia.