El HUCA estrena un programa pionero en España que lleva la consulta de Neumología al domicilio

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OVIEDO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) ha puesto en marcha 'Adira', el primer programa integral en España capaz de trasladar íntegramente la consulta respiratoria hospitalaria al domicilio de pacientes frágiles. La iniciativa pretende desplegar en los hogares "la misma capacidad clínica, técnica e instrumental" habitual en las revisiones presenciales.

La iniciativa se dirige a personas con insuficiencia respiratoria que requieren terapias domiciliarias como ventilación mecánica no invasiva u oxigenoterapia de alto flujo, al tiempo que presentan limitaciones funcionales que dificultan su asistencia a consultas ambulatorias, según ha explicado el Principado en nota de prensa.

La Unidad de Ventilación Mecánica no Invasiva del HUCA se encarga de la selección de pacientes, que deben cumplir criterios como un diagnóstico previo de insuficiencia respiratoria avanzada, dependencia de ventilación al menos moderada y necesidad de seguimiento estrecho.

'Adira' aporta una atención médica completa en el hogar, que incluye la evaluación de parámetros analíticos, el control del cumplimiento terapéutico y el ajuste de la interacción paciente-ventilador con la misma precisión que en una consulta hospitalaria convencional.

Para garantizar que la asistencia tenga el mismo rigor clínico que en el hospital, el equipo de Neumología realiza en cada visita una batería completa de mediciones avanzadas: capnografía transcutánea, que permite evaluar la ventilación y los niveles de CO2; pulsioximetría, para medir la saturación de oxígeno, y análisis de diferentes parámetros como fugas, horas de uso o eficacia terapéutica.

También se analiza la telemetría de los dispositivos, que ofrece información detallada sobre el funcionamiento real de la terapia en el día a día del paciente. Esta combinación de pruebas, habitualmente reservada para la consulta hospitalaria, convierte 'Adira' en un programa verdaderamente integral y único en España.

Además, las consultas periódicas se adaptan al grado de dependencia del tratamiento, con visitas trimestrales y semestrales en función del uso de la ventilación mecánica, además de otras adicionales tras ingresos hospitalarios, cambios terapéuticos o variaciones significativas en la telemetría. En casos seleccionados, el programa permite incluso realizar adaptaciones de nuevas terapias directamente en el domicilio, algo excepcional en el Sistema Nacional de Salud.

Adira se desarrolla mediante un modelo colaborativo y multidisciplinar liderado por el jefe de Sección de Neumología del HUCA, Ramón Fernández Álvarez, y coordinado clínicamente por el doctor Guillermo López Arranz, responsable del programa. Ambos supervisan el funcionamiento de esta iniciativa y la calidad asistencial de las visitas domiciliarias junto con el personal sanitario y técnico de VitalAire, empresa responsable de las terapias respiratorias domiciliarias.

Actualmente, 33 pacientes altamente dependientes que requieren ventilación mecánica domiciliaria ya se benefician de la iniciativa y reciben seguimiento especializado sin necesidad de desplazamientos. La iniciativa mejora la comodidad del paciente y de su entorno familiar, al tiempo que refuerza la equidad en el acceso a cuidados respiratorios avanzados.