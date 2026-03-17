El HUCA emitirá en directo una cirugía mitral guiada por imagen intracardiaca 3D en el congreso 'Sydney Valves'

Equipo de cardiología intervencionista del HUCA. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) retransmitirá en directo el próximo viernes, 20 de marzo, un procedimiento percutáneo realizado desde el Área del Corazón para el congreso internacional Sydney Valves 2026, uno de los más importantes a nivel mundial sobre enfermedad valvular y cardiología estructural. El centro ovetense realizará una reparación mitral guiada por imagen intracardiaca tridimensional.

El HUCA es el único centro español incluido en el programa oficial de casos en vivo, reservado a instituciones con alto volumen, resultados contrastados y experiencia en técnicas avanzadas. El doctor Pablo Avanzas, director del Área de Gestión Clínica del Corazón, se encargará de la intervención junto con el coordinador del programa de tratamiento transcatéter mitral y tricúspide, Isaac Pascual.

La técnica TEER (acrónimo del inglés Transcatheter Edge-to-Edge Repair) guiada por imagen 3D en tiempo real mediante la sonda VeriSight Pro 3D supone un significativo avance en este tipo de intervenciones, dado que la sonda facilita la visualización volumétrica desde el interior del corazón, ofrece mayor estabilidad de imagen y reduce la dependencia de la ecocardiografía transesofágica. Todos estos factores aumentan la precisión y la seguridad del procedimiento.

El HUCA ha sido designado centro de referencia internacional para la formación en imagen intracardiaca con esta sonda, tras realizar las primeras intervenciones en España guiadas por esta tecnología y acumular una de las mayores experiencias iniciales en Europa.

El congreso que se celebra en Australia incluye casos en vivo de instituciones de primer nivel de todos los continentes, entre las que figuran las siguientes: Europa: St Thomas' Hospital (Reino Unido), referente europeo en valvulopatías y sede de PCR London Valves. América del Norte: Beth Israel Deaconess Medical Center (Estados Unidos), hospital docente de Harvard y Cleveland Clinic, número uno en cardiología en Estados Unidos y considerada una de las instituciones cardiológicas más prestigiosa del mundo.

Asia: Apollo Hospital (India), centro de referencia en TAVI compleja y bicúspide. Oceanía: The Mount Hospital (Australia), pionero en terapias tricuspídeas y dispositivos de nueva generación.

LIDERAZGO EN TERAPIAS ESTRUCTURALES

El Hospital Universitario Central de Asturias es el centro español con mayor actividad en reparación valvular transcatéter: suma cerca de 70 procedimientos mitrales TEER y 40 tricuspídeos anuales. También ha realizado la primera reparación simultánea mitral y tricuspídea del país con dispositivos de última generación.

"La participación del HUCA en un foro internacional de esta magnitud refleja la madurez del programa de cardiología estructural y la capacidad del equipo para integrar tecnologías avanzadas que mejoran la precisión y la seguridad de los procedimientos. La imagen intracardiaca 3D representa un cambio de paradigma en la guía de intervenciones mitrales y tricuspídeas", ha indicado el doctor Pablo Avanzas.

La retransmisión internacional permitirá mostrar la metodología, la integración de imagen y dispositivo, y la toma de decisiones en tiempo real, lo que consolida la posición del HUCA como referente en terapias estructurales mínimamente invasivas.