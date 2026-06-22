El HUCA coordina una guía pionera para evitar riesgos graves con la anestesia en pacientes de ascendencia venezolana

La especialista Elena Méndez encabeza el grupo de expertos que actualiza las pautas nacionales para evitar estos casos susceptibles a un tipo de anestésico. - PRINCIPADO

OVIEDO 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) ha asumido un papel de liderazgo en la actualización de las recomendaciones clínicas que se aplican en todo el país respecto a los procesos de anestesia en pacientes de ascendencia venezolana por línea materna.

Según informa la Consejería de Salud, esta precaución se debe a las graves complicaciones surgidas en algunos de estos enfermos, asociadas al uso de anestésicos halogenados (se administran por inhalación y suelen contener elementos como flúor o cloro).

La anestesista del HUCA, Elena Méndez Martínez ha firmado como primera autora y es coordinadora el grupo de trabajo que ha elaborado las nuevas recomendaciones de la Sociedad Española de Anestesiología y Reanimación (Sedar).

El documento recoge la evidencia acumulada en varios países y establece pautas para reforzar la seguridad de las personas en procedimientos quirúrgicos habituales.

El texto describe que algunos pacientes previamente sanos han presentado infartos de los ganglios basales del cerebro, deterioro neurológico grave y, en algunos casos, la muerte, tras recibir anestesia general con agentes halogenados.

El grupo de trabajo ha identificado una variante mitocondrial que podría aumentar la sensibilidad a anestésicos como el sevoflurano. Según el documento, esta variante estaría relacionada con un aumento de la sensibilidad a este tipo de sustancias y contribuir a la vulnerabilidad neurológica.

La participación del HUCA en la elaboración de estas recomendaciones, junto con su liderazgo a la hora de aplicar las nuevas pautas y el apoyo de la Unidad Multidisciplinar de Farmacogenética, que trabaja en estrecha colaboración con los servicios clínicos para integrar la información genética de los pacientes en la toma de decisiones terapéuticas, consolida este hospital como centro de referencia nacional en anestesiología, investigación clínica y seguridad del paciente.

Todo este proceso liderado por la doctora Méndez Martínez refleja el compromiso del HUCA con la práctica clínica basada en la evidencia, la prevención de riesgos y la mejora continua de la atención sanitaria.