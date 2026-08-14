El HUC incorpora tres nuevos sistemas para la detección del ganglio centinela en cirugías de mama y del melanoma - HUC

SANTA CRUZ DE TENERIFE 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Medicina Nuclear del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (HUC), en Tenerife, ha incorporado recientemente tres nuevos sistemas de detección gamma para su utilización intraoperatoria en procedimientos de cirugía radioguiada, especialmente en la técnica del ganglio centinela.

Esta técnica, que ha supuesto una inversión de 139.050 euros, permite identificar el primer ganglio linfático al que podría llegar la enfermedad desde el tumor primario, facilitando su posterior análisis y aportando información para el diagnóstico, la estadificación y la planificación del tratamiento.

Se emplea principalmente en la cirugía del cáncer de mama y del melanoma, aunque también puede aplicarse en otros procedimientos de cirugía radioguiada.

Los nuevos equipos permiten, además, detectar el ganglio centinela marcado con Tecnecio-99m y localizar lesiones previamente señalizadas mediante semillas de yodo-125. De este modo, el equipo quirúrgico dispone durante la intervención de una referencia precisa para identificar las estructuras o lesiones que deben ser localizadas.

Una de las principales novedades es la incorporación de sondas inalámbricas, que eliminan los cables entre la sonda y la unidad de control y facilitan la movilidad del profesional en el campo quirúrgico. Esta característica mejoraría la maniobrabilidad y permite realizar la exploración de forma más cómoda y precisa.

Subraya el Hospital que la disponibilidad de tres unidades independientes permitirá sustituir los dispositivos utilizados anteriormente y mejorar la capacidad de respuesta del servicio de Medicina Nuclear. Además, posibilitará su utilización simultánea en diferentes quirófanos cuando sea necesario, favoreciendo la continuidad de los procedimientos de cirugía radioguiada.