Hospiten y la Universidad Europea de Madrid impulsarán la formación en el futuro Hospiten Madrid Boadilla - HOSPITEN

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Europea de Madrid y Hospiten han anunciado este jueves la firma de un acuerdo para impulsar la formación en el futuro Hospital Hospiten Madrid Boadilla, lo que permitirá a la red hospitalaria reforzar la educación de los estudiantes de Grado y Postgrado en todas las áreas de la Facultad de Medicina, Salud y Deportes, a través de las prácticas clínicas.

"La formación forma parte de nuestro ADN. Nuestro objetivo es contribuir al desarrollo de nuevos profesionales médicos y especialistas, y consolidar un hospital universitario con características muy significativas", ha afirmado el presidente de Hospiten, Juan José Hernández Rubio, quien ha suscrito el acuerdo junto con la CEO y presidenta de la Universidad Europea, Otilia de la Fuente.

Tras ello, ha mostrado su intención de que los estudiantes y profesionales en formación cuenten con acceso a tecnología de vanguardia, a equipos multidisciplinares y a un entorno que favorezca el aprendizaje práctico y la investigación.

El convenio comprende el fomento de la investigación básica y aplicada de alta especialización, a través del Laboratorio de Genómica y Medicina Personalizada, en el que se abordará el estudio de múltiples ómicas, con el fin de diseñar y ajustar las terapias personalizadas, que mejoren la atención clínica y garanticen la seguridad de los pacientes; y el Laboratorio de Bioingeniería y Procesamiento de Datos, que se centrará en el análisis de datos biomédicos avanzados, estudio de dispositivos, Investigación en Inteligencia Artificial (IA) y telemedicina..

Además, se pondrá en marcha la Unidad Internacional de Formación en Cirugía Mínimamente Invasiva Laparoscópica y Cirugía Robótica, para capacitar a los profesionales en el uso de tecnologías quirúrgicas avanzadas con el fin de proporcionar adiestramiento y capacitación especializados, para atraer a MIR y especialistas de diversas partes del mundo, creando un entorno académico y clínico experiencial de alto nivel.

El presidente de Hospiten ha resaltado que el centro aspira a convertirse en un nuevo centro de referencia en formación e investigación, con sus 55.000 metros cuadrados, 160 habitaciones destinadas a hospitalización (20 suites), trece camas en la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos (UCI), ocho camas en la UCI Neonatal, 20 camas de urgencias para adultos y nueve para urgencias pediátricas, así como 22 camas en hospital de día. Paralelamente, el hospital dispondrá de 16 quirófanos y cinco Unidades de Trabajo de Parto y Recuperación (UTPR).