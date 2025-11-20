Hospiten, reconocido entre los mejores hospitales del mundo como Proveedor Médico por los Premios ITIJ

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Hospiten ha sido reconocido por los Premios International Travel & Health Insurance Journal (ITIJ) como uno de los tres mejores hospitales del mundo en la categoría de Proveedor Médico del Año, junto con Health City Islas Caimán y Koç Healthcare.

"Nos sentimos muy orgullosos de haber llegado hasta aquí. Es un honor que Hospiten figure entre los tres mejores hospitales del mundo en la categoría Proveedor Médico del Año. Este es un reconocimiento extraordinario a nuestra visión, nuestro compromiso y, sobre todo, al trabajo y esfuerzo de todo nuestro equipo humano", ha destacado el CEO de Hospiten, Pedro Luis Cobiella.

Los Premios International Travel & Health Insurance Journal (ITIJ), diseñados para celebrar la excelencia en la industria de los seguros de viaje y salud, fueron entregados el pasado 6 de noviembre en Venecia (Italia), durante la última noche de la conferencia ITIC Global, un evento que reunió a profesionales y proveedores del sector.

Los galardones, que reconocen los logros y la experiencia de las empresas dedicadas a servir a sus clientes e impulsar un cambio positivo en la industria, se dividieron en varias categorías: aseguradora internacional de viajes y salud del año, empresa de asistencia del año, compañía de ambulancias aéreas del año, proveedor médico del año, proveedor de servicios del año, innovación de producto del año y campaña de marketing del año de ITIJ