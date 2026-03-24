Archivo - Hospitality Europe presenta un manifiesto en defensa de los derechos de las personas en Salud Mental - SAN JUAN DE DIOS - Archivo

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La asociación internacional sin ánimo de lucro Hospitality Europe, creada por la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y las Hermanas Hospitalarias, ha presentado un manifiesto en defensa de los derechos de las personas en el ámbito de la Salud Mental, cuyo lema es 'La Salud Mental, un derecho de todos'.

"La Salud Mental presenta uno de los mayores desafíos presentes y futuros en nuestro continente, ya que genera un gran impacto en todos los ámbitos de la vida si no se atiende adecuadamente en cada etapa vital como, por ejemplo, el bienestar emocional infanto-juvenil", ha indicado el director general de esta entidad, Joan Uribe, que ha destacado, al respecto, "el conocimiento y la dilatada experiencia" existente "tanto en San Juan de Dios como las Hermanas Hospitalarias a nivel europeo".

En este contexto, se ha presentado este manifiesto internacional que, según ha expresado, busca mostrar el "compromiso" con "la mejora constante de la atención", así como "con la adaptación a las necesidades emergentes y con la innovación en el acompañamiento a las personas que en algún momento de su vida son vulnerables en este sentido".

Este documento persigue el objetivo de promover la inclusión social, la dignidad humana y la transformación de los servicios de Salud Mental con base en los Derechos Humanos. Para ello, ha sido desarrollado por el grupo europeo de Salud Mental, que cuenta con expertos de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y las Hermanas Hospitalarias y quiere servir como clave de bóveda para que los diferentes centros, dispositivos y programas que se llevan a cabo en toda Europa atiendan a estos criterios de trabajo que ya son, en términos generales, parte del modus operandi de ambas organizaciones.

CONSOLIDAR Y RENOVAR LA DEDICACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS

Consolidar y renovar la dedicación a los Derechos Humanos, en línea con las políticas y los marcos normativos nacionales e internacionales, incluyendo la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), son otras de las metas perseguidas.

Además, este manifiesto recoge la voluntad de avanzar hacia el modelo de atención en Salud Mental 'QualityRights', promovido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como modelo de transformación de los servicios y prácticas para garantizar una atención centrada en la persona, basada en los Derechos Humanos, la recuperación y la autonomía.

"La implementación de los 'Quality Rights', una atención basada en derechos, se está llevando a cabo con la implicación de los centros, y la participación de los profesionales y las personas atendidas", ha concretado la coordinadora del grupo europeo de Salud Mental de Hospitality Europe, Cristina Molina, quien lo considera "una oportunidad" para "compartir a nivel europeo y en España buenas prácticas que se están llevando a cabo desde los diferentes centros y planes de formación conjuntos".

Por último, desde esta organización, que han señalado que algunas de las medidas que se contemplan con este modelo incluyen la desinstitucionalización, la reducción de las medidas coercitivas y la promoción de la inclusión social, favoreciendo entornos comunitarios que respeten la voluntad y el proyecto de vida de cada persona, han concluido afirmando que San Juan de Dios y las Hermanas Hospitalarias cuentan con numerosos recursos y programas de Salud Mental en Europa.