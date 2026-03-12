Archivo - Hospitality Europe inicia una nueva etapa con un plan estratégico y Joan Uribe como director general - SAN JUAN DE DIOS - Archivo

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La asociación internacional sin ánimo de lucro Hospitality Europe, creada por la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y las Hermanas Hospitalarias, ha iniciado una nueva etapa con un plan estratégico y Joan Uribe como director general, proceso con el que busca mayor agilidad y flexibilidad ante las necesidades emergentes.

De esta manera, tras el proceso de renovación iniciado con el objetivo de responder con mayor eficacia a los nuevos desafíos en Europa, este año ya está plenamente en marcha y operativa esta nueva etapa. Añadidas a la Asamblea General y el Comité Ejecutivo de Hospitality Europe, estas medidas impulsan esta fase en ciernes.

"Estamos potenciando la actividad de nuestros grupos de trabajo: inclusión social, Salud Mental, envejecimiento y demencia, cuidados paliativos y final de vida", ha manifestado Uribe, quien ha añadido que estos, "junto a los de escuelas profesionales, ética, pastoral social y de la salud, y patrimonio cultural, son el motor de cambio que Hospitality Europe impulsa".

Ahora, esta organización busca facilitar el contacto, la transferencia de conocimiento y el enriquecimiento a través de la puesta en contacto de múltiples modelos de trabajo a nivel europeo. "Nuestra actividad se recoge en tres áreas: estratégica, operativa y relacional", ha afirmado su director general, que ha agregado que, "a nivel estratégico", se va a "iniciar un espacio común de reflexión a disposición de las Direcciones Generales a nivel europeo" de sus instituciones.

SENSIBLE AL ENTORNO

"A nivel operativo, continuaremos desarrollando proyectos europeos innovadores, financiados y ejecutados por centros", ha proseguido, para señalar también que, a nivel relacional, se trabaja para ampliar la relación con instituciones europeas, como las de la Unión Europea (UE) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). "Nuestros centros, tanto a nivel nacional como europeo, tienen la virtud de disponer de la autonomía suficiente para ser sensibles a su entorno y adaptar su respuesta al mismo", ha explicado.

Atendiendo a retos que casuan inequidades, como el envejecimiento, la financiación sostenible, la persistencia de desigualdades sociales, el cambio climático, la transición digital y las migraciones forzadas, Hospitality Europe es una alternativa que promueve la hospitalidad y una atención integral centrada en la persona, para responder con mayor eficacia a esos nuevos desafíos en cualquier lugar.

Ello ha impulsado a la Asamblea General a aprobar el documento de posicionamiento 'Hospitalidad frente a hostilidad', desde el que se promueve la aplicación universal del valor de la hospitalidad como una opción que humaniza y mejora las relaciones entre personas, erigiéndose como elemento clave para la supervivencia colectiva en contextos distópicos.

Para finalizar, se ha expuesto que San Juan de Dios y las Hermanas Hospitalarias están presentes en más de 10 países de Europa y cuentan en conjunto con una red de más de 280 centros en las áreas sanitarias, sociosanitarias, de acción social, solidaridad e investigación y docencia, realizando 25.000 millones de atenciones con una red de 77.000 colaboradores. Esta las convierte en un proveedor singular frente a la complejidad creciente de las situaciones de vulnerabilidad.