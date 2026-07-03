Hospitales y entidades sanitarias se comprometen con la inteligencia artificial responsable

13 Hospitales Y Entidades Sanitarias De La Red Sanitaria Española De Responsabilidad Social Y Sostenibilidad Firman El Manifiesto Por Una Inteligencia Artificial Responsable Y Sostenible De Forética - FORÉTICA

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 13 hospitales y entidades sanitarias de la Red Sanitaria Española de Responsabilidad Social y Sostenibilidad se han sumado al Manifiesto por una Inteligencia Artificial Responsable y Sostenible de Forética.

A través de este manifiesto, desarrollado por Forética como hoja de ruta para una adopción ética de la inteligencia artificial, las entidades firmantes buscan alinear el desarrollo e implementación de estas soluciones con principios clave como la supervisión humana, la gestión de riesgos, la protección de los datos de las personas con problemas de salud y/o personas que cuidan de sus familiares y la equidad en el acceso a los beneficios de estas tecnologías.

El manifiesto, promovido en el marco del trabajo de Forética en inteligencia artificial responsable, pone el foco en la necesidad de impulsar una gobernanza sólida de la inteligencia artificial, fomentando la rendición de cuentas, la trazabilidad de los sistemas y la formación de los profesionales sanitarios en el uso ético de estas herramientas.

Todo ello, con el objetivo de maximizar el potencial transformador de la IA en ámbitos como el diagnóstico, la personalización de tratamientos o la eficiencia operativa, sin comprometer los principios fundamentales del sistema de salud.

Entre los hospitales y entidades firmantes, figuran el Hospital Universitario de Guadarrama, el Hospital Universitario de La Paz, el Hospital Universitario Gregorio Marañón, el Hospital Universitario de Manacor, el Hospital Fundación Hospitalarias, el Hospital Universitario del Henares, el Hospital Universitario de El Escorial, Atención Primaria de la Comunidad de Madrid, el Hospital Universitario Príncipe de Asturias, la Fundación Hospital Universitario de Alcorcón, el Hospital Universitario de Fuenlabrada, el Hospital Universitario Miguel Servet y la Fundación Hospital San José de Madrid.

"La inteligencia artificial ofrece un enorme potencial para mejorar la atención sanitaria y generar valor para las personas con problemas de salud y/o personas que cuidan de sus familiares y profesionales. Con esta adhesión al Manifiesto, las entidades firmantes dan un paso relevante para impulsar un desarrollo y uso de la IA basado en criterios de responsabilidad, transparencia, seguridad y confianza, elementos clave para aprovechar las oportunidades de esta tecnología en el sector salud", afirma el director general de Forética, Germán Granda.

Por su parte, la presidenta de la Red Sanitaria Española de Responsabilidad Social y Sostenibilidad, Ana María Díaz-Oliver, ha afirmado que "la verdadera innovación consiste en utilizar la tecnología para hacer más humana la asistencia sanitaria". "Sois los primeros hospitales españoles que apostáis por una Inteligencia Artificial que respete a las personas, que no puede separarse de la ética y en la que es posible avanzar tecnológicamente sin renunciar a nuestros valores", ha destacado.

Con esta adhesión, y de la mano de Forética, la Red Sanitaria Española de Responsabilidad Social y Sostenibilidad refuerza su papel como agente clave en la transformación sostenible del sector sanitario, impulsando un modelo en el que la innovación tecnológica se desarrolla de forma responsable y centrada en las personas con problemas de salud y/o personas que cuidan de sus familiares, contribuyendo a generar confianza tanto en los profesionales como en la ciudadanía.