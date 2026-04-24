El Hospital Viamed Fuensanta se suma con pruebas gratuitas a 'El Peso de lo Invisible' para concienciar sobre obesidad - EL HOSPITAL VIAMED FUENSANTA

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Viamed Fuensanta, en Madrid, ha acogido este jueves, 23 de abril, un stand informativo de 'El Peso de lo Invisible', una campaña de concienciación sobre la obesidad, que tiene por objetivo sensibilizar a la población sobre la realidad de esta enfermedad, promover su abordaje integral y luchar contra los estigmas asociados a ella.

Durante la jornada, profesionales sanitarios especializados en endocrinología y nutrición han realizado pruebas gratuitas de composición corporal y fuerza muscular a más de 100 personas interesadas. Los asistentes han recibido un informe personalizado, además de orientación profesional sobre salud metabólica y hábitos saludables.

"La campaña busca visibilizar la obesidad como una enfermedad que va más allá de la estética o de los prejuicios sociales, y que requiere un abordaje integral por parte de especialistas", señalan desde el Hospital Viamed Fuensanta que se suma a esta iniciativa para "contribuir a un cambio real en el abordaje de la obesidad".

"Más allá del peso, es fundamental evaluar parámetros como la composición corporal, la distribución de la grasa o la masa muscular, ya que son determinantes en el riesgo cardiometabólico y en la evolución clínica de cada paciente", señala la doctora Iris de Luna, responsable del Servicio de Endocrinología y Nutrición Clínica en el Hospital Viamed Fuensanta.

"Este tipo de acciones nos permiten acercar a la población una visión más precisa y médica de la obesidad, basada en la individualización y en la toma de decisiones clínicas informadas. Solo así podemos avanzar hacia un manejo realmente eficaz, que combine cambios en el estilo de vida con estrategias terapéuticas adaptadas a cada perfil metabólico", añade la especialista.

'El Peso de lo Invisible' es una campaña de concienciación sobre obesidad impulsada por la empresa médica Lilly y cuenta con el aval de la Sociedad Española para el Estudio de Obesidad (SEEDO) y de Asociación Nacional de Personas que Viven con Obesidad (ANPO). Esta iniciativa lleva desde 2024 concienciando a la población sobre la realidad de la obesidad y luchando contra los mitos y prejuicios asociados a las personas que conviven con ella.