El Hospital Universitario Quirónsalud Madrid inicia la calificación para administra CAR-T para mieloma

MADRID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La jefa del Servicio de Hemato-oncología del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Carmen Martínez, ha informado de que el centro va a iniciar el proceso de acreditación para poder administrar la terapia CAR-T en pacientes con mieloma, una vez que esta terapia sea aprobada.

En la actualidad, los tratamientos con terapia CAR-T sólo se aplican en linfomas difusos de células grande B y linfomas primarios mediastínicos, "pero ya se han aprobado estas terapias para los linfomas de manto y se está a punto de hacerlo para mieloma. De esta última se van a comenzar el proceso de calificación para poder administrarla en el futuro", ha añadido Martínez.

La experta ha explicado que la terapia CAR-T (linfocitos T con receptores antigénicos quiméricos, por sus siglas en inglés) es una forma de terapia celular para las enfermedades oncohemátológicas que permite dirigir el sistema inmune del paciente, en concreto linfocitos T que han sido modificado previamente en laboratorio, contra un antígeno de las células tumorales.

"El procedimiento consiste en la extracción de linfocitos T del paciente mediante aféresis y su manipulación genética en laboratorio con una trasducción viral para que expresen un receptor concreto (receptor antigénico quimérico) que va dirigido contra un antígeno de la célula tumoral. Tras esta manipulación se infunde al enfermo", ha detallado Martínez.

"Hemos realizado esta terapia en pacientes con linfoma difuso de células grande B que no han respondido a los tratamientos convencionales, aunque también está aprobada para pacientes con linfoma B primario mediastínico de células grandes refractario a los tratamientos habituales. Es una terapia antitumoral innovadora que poco a poco irá ampliando indicaciones", ha apuntado.

Para llevarlo a cabo, y antes de la infusión celular, es necesario realizar una terapia linfodepletiva que consiste en inmunosuprimir al paciente para que, su propio sistema inmune no ataque a sus linfocitos modificados cuando se le inyecten.

Una vez el paciente se encuentra inmunodeprimido se realiza la infusión de sus propias células modificadas que se activan de manera directa sobre las células del linfoma. "Esta terapia activa el sistema inmune lo que genera inflamación que puede afectar a la tensión arterial, al sistema respiratorio y al hepático; por eso administramos a los pacientes tratamientos antiinflamatorios de apoyo", ha añadido.

Los centros que realizan estas terapias avanzadas deben disponer de un equipo que incluye no sólo al equipo de hematólogos expertos, también debe tener una Farmacia comprometida, un Servicio de Transfusiones preparado y una Unidad de Cuidados Intensivos experta para poder reaccionar si se produce cualquier complicación.

CONDICIONES EXIGENTES

Mónica Recio, del Servicio de Transfusión de Quirónsalud Madrid, explica la gran responsabilidad para manejar las muestras de estos enfermos: "La terapia CAR-T es un fármaco realizado con la sangre del propio paciente. Tanto el envío de la sangre al laboratorio como su recepción deben realizarse en unas exigentes condiciones de -200 grados centígrados para que mantenga sus propiedades".

Por su parte el Servicio de Farmacia también tiene que estar preparado para ofrecer a los pacientes tratamientos para cualquier complicación: "Son pacientes que, al estar inmunosuprimidos, son muy sensibles a las infecciones. Cualquier aumento de temperatura corporal es peligroso, por eso debemos tener preparada la medicación profiláctica", ha finalizado.