El Hospital Universitario La Luz realiza el primer implante percutáneo de una válvula 'Tavi in- valve mitral'

Imagen de la operación. - GRUPO QUIRÓNSALUD
MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Hospital Universitario La Luz ha realizado el primer implante en la sanidad privada española de una válvula mitral por vía percutánea (TAVI-in-valve mitral) sobre una prótesis biológica quirúrgica degenerada por estenosis.
La intervención, realizada mediante catéter, ha sido llevada a cabo por el doctor Jorge Palazuelos, responsable de la Unidad de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista del centro hospitalario, junto a un equipo multidisciplinar de especialistas.
El procedimiento se realizó en una paciente de 82 años que presentaba una prótesis biológica mitral implantada hace quince años y que había degenerado con el paso del tiempo, provocando una estenosis mitral severa y una insuficiencia mitral moderada.
Además, la paciente padecía una insuficiencia tricuspídea severa y síntomas incapacitantes como fatiga, disnea e hinchazón de las extremidades inferiores, que limitaban de forma importante su calidad de vida.
Debido a la elevada complejidad clínica del caso y al alto riesgo que suponía una nueva cirugía cardíaca convencional, el caso fue valorado por el Heart Team del hospital, integrado por cardiólogos clínicos, hemodinamistas, cirujanos cardíacos, especialistas en imagen cardiaca y anestesiólogos Tras la evaluación conjunta, se decidió optar por un abordaje percutáneo como la alternativa más segura y eficaz para la paciente.
"La evolución de la cardiología intervencionista ha cambiado por completo el tratamiento de estos pacientes. Hoy podemos ofrecer alternativas mínimamente invasivas a personas con un riesgo quirúrgico muy elevado, evitando una reintervención a corazón abierto y reduciendo significativamente las complicaciones asociadas", ha explicado Palazuelos.
UNA ALTERNATIVA MÍNIMAMENTE INVASIVA PARA PACIENTES DE ALTO RIESGO
La intervención consistió en implantar una nueva válvula dentro de la prótesis mitral previamente implantada y ya degenerada mediante un acceso percutáneo por punción transeptal. Todo el procedimiento se llevó a cabo con anestesia local y sedación consciente, guiado mediante ecocardiografía transesofágica e imagen de alta precisión, sin necesidad de abrir el tórax ni utilizar circulación extracorpórea.
Según los expertos, esta técnica representa una alternativa terapéutica de enorme valor para pacientes que, por su edad avanzada o por la presencia de múltiples patologías asociadas, presentan un riesgo muy elevado para someterse a una segunda intervención quirúrgica.
"La posibilidad de reparar una prótesis mitral degenerada mediante catéter supone un avance muy importante para pacientes que hace unos años apenas disponían de opciones terapéuticas. Con esta técnica conseguimos ofrecer un tratamiento más seguro, menos agresivo y con una recuperación mucho más rápida", ha finalizado Palazuelos.