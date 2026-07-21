El Hospital Universitario La Luz incorpora el robot 'VELYS' para cirugía protésica de rodilla - HOSPITAL UNIVERSITARIO LA LUZ

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario La Luz de Madrid ha anunciado la incorporación del robot 'VELYS' para cirugía protésica de rodilla, medida con la que apuesta por los procedimientos quirúrgicos robóticos de última generación para personalizar las prótesis de esta zona anatómica.

Este centro del grupo sanitario Quirónsalud, que ha sido el primero del ámbito privado de España en incluir esta tecnología, ya ha llevado a cabo la primera intervención de prótesis total de rodilla asistida por este sistema robótico. Esta ha sido realizada por el equipo liderado por el jefe del Servicio de Traumatología de este hospital, el doctor Manuel Leyes.

"El robot 'VELYS' actúa como una herramienta de asistencia quirúrgica que proporciona información precisa en tiempo real durante la intervención, permitiendo adaptar la prótesis a las características anatómicas de cada paciente y optimizar la alineación y el equilibrio de la rodilla", ha explicado Leyes en relación con esta plataforma diseñada para asistir al cirujano durante los procedimientos de reemplazo de rodilla. El principal objetivo es mejorar la precisión quirúrgica y personalizar la colocación de la prótesis en función de la anatomía, estabilidad y biomecánica de cada paciente.

Así, a diferencia de otros sistemas robóticos, este procedimiento permite realizar ajustes dinámicos en tiempo real durante la intervención, ya que recoge información anatómica intraoperatoria y ayuda al especialista a adaptar parámetros como la alineación de la extremidad, el balance ligamentoso y la posición exacta del implante. Además, se trata de un sistema 'imageless', y es que no requiere TAC preoperatorio para planificar la cirugía, lo que simplifica el proceso y evita la exposición del paciente a radiación y a pruebas adicionales innecesarias.

MAYOR PRECISIÓN

"La combinación entre la precisión del robot y una prótesis diseñada para respetar la biomecánica natural de la rodilla representa uno de los avances más importantes en cirugía protésica de los últimos años", ha continuado Leyes al respecto de esta tecnología, que ofrece una mayor precisión en los cortes óseos y en la colocación del implante, una planificación quirúrgica más personalizada, un mejor ajuste del equilibrio de los tejidos blandos y la posibilidad de optimizar la estabilidad funcional de la rodilla.

En este sentido, desde Quirónsalud han destacado que este grupo sanitario es referente en innovación tecnológica mediante una apuesta líder por la cirugía robótica, contando actualmente con más de 20 plataformas Da Vinci instaladas. A ello se une la incorporación de los primeros tres robots Da Vinci 5 en España, que transforma los movimientos del cirujano en impulsos de máxima precisión, eliminando el temblor humano y ofreciendo una visión 3D de alta definición, lo que permite realizar procedimientos mínimamente invasivos que reducen el tiempo de hospitalización a la mitad en la mayoría de los casos.

Por último, han indicado que en su área de Traumatología se dispone de un total de 12 robots 'ROSA' y 'CORI', especializados en cirugías de reemplazo articular de rodilla y cadera; uno 'VELYS' para cirugía de reemplazo de rodilla; y dos 'Mazor X', especialmente diseñados para tratar patologías de la columna vertebral.