El Hospital Universitario La Luz incorpora la ablación con el catéter 'Sphere-360' bajo sedación profunda

Imagen del equipo del Hospital Universitario La Luz. - GRUPO QUIRÓNSALUD

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario La Luz se ha convertido en el primer centro privado de España en realizar procedimientos de ablación por campo pulsado con el nuevo catéter 'Sphere-360' bajo sedación profunda, sin necesidad de recurrir a anestesia general, según ha informado el grupo Quirónsalud.

El centro destaca que este avance supone un nuevo paso en el tratamiento de la fibrilación auricular, la arritmia cardíaca más frecuente, al permitir intervenciones "más ágiles, precisas y con una experiencia más confortable para el paciente".

La fibrilación auricular afecta a más de un millón de personas en España. Puede provocar palpitaciones, fatiga, mareos o dificultad para respirar y, si no se trata adecuadamente, aumenta el riesgo de ictus e insuficiencia cardíaca.

Para seguir avanzando en el tratamiento de esta patología, el Servicio de Cardiología del Hospital Universitario La Luz incorpora el nuevo catéter 'Sphere-360', una tecnología de última generación diseñada para actuar de forma selectiva sobre el tejido cardíaco responsable de la arritmia, preservando mejor las estructuras cercanas al corazón y optimizando la eficiencia del procedimiento.

"La incorporación del nuevo catéter nos permite realizar procedimientos más rápidos y precisos, pero el principal avance para nuestros pacientes es poder realizar la intervención con sedación profunda, evitando la anestesia general. Ser el primer hospital privado de España en ofrecer esta opción supone un paso importante para seguir mejorando la seguridad, el confort y la recuperación", ha detallado el responsable de la Unidad de Arritmias del Hospital Universitario La Luz, Juan Benezet.

Según explica el grupo Quirónsalud, la ablación por campo pulsado es una técnica mínimamente invasiva que utiliza impulsos eléctricos ultrarrápidos para actuar de forma selectiva sobre el tejido responsable de la arritmia, sin recurrir al calor o al frío empleados en las técnicas convencionales. Gracias a ello, minimiza el impacto sobre las estructuras sanas adyacentes al corazón y ofrece un elevado perfil de seguridad.

Así, el nuevo catéter 'Sphere-360' permite realizar una ablación circunferencial completa sin necesidad de rotarlo e integra en un único dispositivo las funciones de mapeo, ablación y validación del tratamiento. "Esta innovación simplifica el procedimiento, reduce los tiempos de intervención y facilita un flujo de trabajo más eficiente para el equipo médico", apunta el grupo.

"La incorporación de esta tecnología, junto con la posibilidad de realizar el procedimiento bajo sedación profunda, favorece una recuperación más rápida y confortable para el paciente y consolida al Hospital Universitario La Luz como referente en la incorporación de técnicas innovadoras para el tratamiento de las arritmias cardíacas", finaliza el grupo Quirónsalud.