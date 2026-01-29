El Hospital Universitario HM Sanchinarro recibe autorización para administrar dos terapias CAR-T

Laboratorio. - HM HOSPITALES

El Hospital Universitario HM Sanchinarro ha informado este jueves de que ha recibido autorización oficial como centro de tratamiento para las terapias CAR-T 'Yescarta' (axicabtagene ciloleucel) y 'Tecartus' (brexucabtagene autoleucel), desarrolladas por Kite/Gilead e indicadas frente a linfomas y leucemias complejas.

El jefe del Servicio de Hematología de HM Hospitales, Luis Felipe Casado, ha destacado que esta autorización supone un "paso decisivo" para el centro y para los pacientes, que podrán acceder a terapias que "están cambiando el pronóstico" de linfomas y leucemias para las que no hay otras opciones terapéuticas.

'Yescarta' y 'Tecartus' se unen a la autorización previamente obtenida para la administración de 'Kymriah', de Novartis. Esto convierte a HM Sanchinarro en uno de los pocos centros privados del país con capacidad para ofrecer varias terapias CAR-T comercializadas, en línea con el Plan de Abordaje de Terapias Avanzadas del Sistema Nacional de Salud.

La terapia CAR-T consiste en reprogramar las propias células del paciente para que reconozcan y destruyan las células cancerosas. Esta innovación permite alcanzar tasas de respuesta completa de entre el 40 y el 80 por ciento en pacientes que no habían respondido a quimioterapia o trasplante de médula ósea.

Además, al ser un tratamiento de 'un solo acto', evita ciclos continuos y facilita una recuperación funcional completa. Todo el proceso se realiza bajo monitorización experta durante la hospitalización y semanas de seguimiento ambulatorio, asegurando la máxima seguridad.

En el caso de 'Yescarta', está indicado principalmente en linfomas agresivos de células B, mientras que 'Tecartus' se administra frente a linfoma de células del mano y leucemia linfoblástica aguda. "El beneficio principal es ofrecer posibilidades de curación en situaciones donde antes había pocas opciones", ha resaltado el doctor Casado.

CIRCUITO CLÍNICO INTEGRAL

Para administrar estas terapias, el Hospital Universitario HM Sanchinarro ha desarrollado un circuito clínico completo que incluye aféresis (extracción de células), envío a fabricación celular, preparación del paciente, infusión y seguimiento en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para el manejo de posibles efectos adversos.

El equipo médico ha recibido formación específica para las posibles complicaciones de las terapias CAR-T, como el síndrome de liberación de citoquinas y la neurotoxicidad y ha realizado simulacros clínicos para garantizar una respuesta rápida y segura ante cualquier situación crítica. La coordinación multidisciplinar incluye hematólogos, intensivistas, neurólogos, inmunólogos y farmacéuticos, todos disponibles las 24 horas del día.

"Cada paso, desde la extracción de células hasta la monitorización post-infusión, está diseñado para ofrecer la máxima protección y asegurar que los pacientes reciban la terapia de manera coordinada y eficiente", ha subrayado Luis Felipe Casado.

Desde el hospital, han señalado que esperan poder participar en ensayos clínicos para nuevas indicaciones a medio y largo plazo, así como expandir el modelo a otros centros de la red HM Hospitales y consolidar un volumen creciente de pacientes tratados con terapia celular para que el cáncer sea una enfermedad cada vez más superable.