El Hospital Sant Joan de Déu participa en un ensayo sobre como la realidad virtual puede mejorar la educación sanitaria

PALMA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Sant Joan de Déu Palma-Inca ha participado en un ensayo clínico a nivel nacional que evalúa la efectividad de la realidad virtual como herramienta innovadora de entrenamiento para pacientes que deben aprender la técnica de autosondaje intermitente.

El estudio, titulado 'Efectividad de la realidad virtual en entrenamiento de pacientes en autosondaje intermitente', forma parte de una iniciativa colaborativa del Grupo INNE, integrado por profesionales de enfermería de distintos hospitales españoles especializados en lesión medular y urología.

Se trata, según ha informado el centro hospitalario en un comunicado, de un ensayo clínico multicéntrico, aleatorizado y controlado, en el que participan 20 hospitales de toda España y que cuenta con el dictamen favorable del correspondiente Comité de Ética de Investigación.

El estudio se desarrollará en consultas de enfermería y unidades especializadas en lesión medular y urología de los centros participantes.

"El objetivo es analizar si el uso de experiencias inmersivas de realidad virtual puede mejorar el aprendizaje de la técnica de autosondaje, reducir complicaciones urinarias como infecciones, incrementar la adherencia al tratamiento y aumentar la satisfacción de los pacientes. Todo ello en comparación con los métodos tradicionales de entrenamiento utilizados actualmente en la práctica clínica", ha explicado la coordinadora enfermera de la unidad de hospitalización de lesión medular de Sant Joan de Déu, María Reyes Marín.

El autosondaje intermitente es una técnica clave para personas con disfunción vesical, especialmente pacientes con patologías neurológicas o secuelas urológicas o ginecológicas. Aunque es un procedimiento seguro y eficaz, su aprendizaje puede resultar complejo y generar ansiedad, lo que puede dificultar su correcta implementación.

"La incorporación de la realidad virtual permite a los pacientes practicar el procedimiento en un entorno inmersivo, seguro y controlado antes de realizarlo en la práctica real", ha explicado Marin. "Esta tecnología reproduce de forma interactiva los pasos del autosondaje, facilitando la comprensión del proceso, aumentando la confianza del paciente y favoreciendo una adquisición más rápida y segura de las habilidades necesarias", ha añadido.

El estudio evaluará, durante un periodo de un año, diferentes indicadores como la incidencia de infecciones urinarias, el tiempo necesario para dominar la técnica, el grado de adherencia al programa de entrenamiento o el nivel de satisfacción de los pacientes