El Hospital Ruber Internacional incorpora una técnica mínimamente invasiva para tratar tumores de páncreas sin cirugía

El doctor José Miguel Esteban realizando la radiofrecuencia en tumor pancreático. - HOSPITAL RUBER INTERNACIONAL

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Ruber Internacional ha realizado por primera vez una ablación por radiofrecuencia guiada por ecoendoscopia de un tumor neuroendocrino pancreático, un procedimiento que permite acceder hasta la lesión desde el estómago o el duodeno y destruir las células tumorales mediante energía térmica, sin necesidad de realizar una cirugía pancreática.

El procedimiento ha sido llevado a cabo por el doctor José Miguel Esteban, jefe de la Unidad de Endoscopia del Hospital Ruber Internacional, después de que los doctores Juan Carlos Percovich y Helena Urriza, endocrinólogos del centro, detectaran la patología y pusieran en marcha un abordaje diagnóstico y terapéutico multidisciplinar.

"Accedemos al páncreas desde el estómago o el duodeno y, mediante la visualización ecográfica que nos proporciona la ecoendoscopia, introducimos una aguja directamente en el tumor. Esa aguja está conectada a una fuente de energía que nos permite destruir de manera controlada las células tumorales", ha explicado Esteban.

Según los expertos, el insulinoma es un tumor neuroendocrino pancreático poco frecuente. Aunque habitualmente se trata de lesiones pequeñas, su capacidad para liberar insulina puede hacer que el nivel de glucosa en sangre descienda de forma anormal.

Precisamente, el paciente tratado en el Hospital Ruber Internacional había comenzado recientemente a presentar episodios de hipoglucemia sin una causa conocida. El estudio realizado permitió identificar en el páncreas una lesión productora de insulina responsable de esas bajadas de glucosa.

"Cuando aparecen hipoglucemias que no tienen una explicación evidente es fundamental estudiar su origen. En este paciente, el estudio endocrinológico permitió sospechar una producción inadecuada de insulina y orientar rápidamente las pruebas hacia la localización de la lesión responsable", ha señalado los endocrinólogos Juan Carlos Percovich, jefe de Servicio de Endocrinología y Nutrición y Helena Urriza.

LLEGAR AL PÁNCREAS DESDE EL APARATO DIGESTIVO

Los especialistas subrayan que la ecoendoscopia es una técnica que combina la endoscopia digestiva con la ecografía. Gracias a ella, el especialista puede visualizar desde el interior del estómago o el duodeno estructuras que se encuentran muy próximas, como el páncreas, y localizar lesiones de pequeño tamaño.

Esta cercanía permite, además, introducir agujas de forma guiada para obtener muestras o, como en este caso, aplicar un tratamiento directamente sobre el tumor.

"La ecoendoscopia nos proporciona una imagen muy precisa de la lesión y nos permite llegar hasta ella con una aguja desde el estómago o el duodeno. En lugar de utilizar esa aguja únicamente para obtener una muestra, podemos emplearla también para aplicar radiofrecuencia directamente sobre el tumor", ha indicado Esteban.

Una vez situada la aguja en la lesión, la energía genera un aumento controlado de temperatura que provoca la destrucción del tejido tumoral tratado. Todo el proceso se realiza bajo control ecoendoscópico.

EVITAR UNA CIRUGÍA PANCREÁTICA EN PACIENTES SELECCIONADOS

Hasta ahora, la cirugía ha desempeñado un papel fundamental en el tratamiento de los insulinomas. Sin embargo, la localización de estas lesiones en el páncreas hace que sea una intervención con una alta morbilidad, que pueda requerir un tiempo de hospitalización no desdeñable y una recuperación posterior larga.

Por ello, los expertos destacan que la ablación mediante radiofrecuencia abre una alternativa para pacientes cuidadosamente seleccionados, siempre después de una valoración individualizada y multidisciplinar.

"Se trata de un procedimiento que realizamos bajo sedación y que no requiere cirugía. Si obtenemos una buena respuesta, podemos evitar al paciente los riesgos asociados a una intervención sobre el páncreas y reducir de manera importante el tiempo de recuperación", explica el jefe de la Unidad de Endoscopia.

Tras el procedimiento, el paciente permanece inicialmente monitorizado para comprobar su evolución. En estos casos, y si no aparecen complicaciones, la estancia hospitalaria puede limitarse a una noche.

Para Esteban, la incorporación de esta técnica no significa sustituir de forma generalizada a la cirugía, sino ampliar las posibilidades terapéuticas disponibles para determinados pacientes.

"No todos los tumores neuroendocrinos pancreáticos ni todos los pacientes son candidatos a radiofrecuencia. La clave está en seleccionar bien cada caso, valorar las diferentes alternativas y decidir conjuntamente qué tratamiento ofrece el mejor equilibrio entre eficacia y seguridad", ha finalizado.