El Hospital Ramón y Cajal, pionero en España en el uso de un sistema automatizado sin catéter para administrar insulina

Sistema automatizado sin catéter para administrar insulina a adultos con diabetes tipo 1 - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Ramón y Cajal de la Comunidad de Madrid ha implantado, por primera vez en España, un sistema automatizado sin catéter para administrar insulina a adultos con diabetes tipo 1 y que amplía las opciones terapéuticas para estas personas aportando "mayor comodidad y flexibilidad a su actividad cotidiana".

Supone un nuevo paso hacia una atención más personalizada, apoyada en tecnologías digitales capaces de mejorar tanto los resultados clínicos como la calidad de vida de los pacientes. Este procedimiento combina una bomba tipo parche, con monitorización continua de glucosa compatible, sin cable y que adapta automáticamente la administración de insulina en función de los niveles de glucosa de la persona, favoreciendo un mejor control glucémico y reduciendo la carga que supone la toma continua de decisiones sobre el tratamiento, ha informado el hospital en un comunicado.

El Hospital Ramón y Cajal se sitúa así entre los centros de referencia en la incorporación de tecnologías avanzadas para el tratamiento de esta enfermedad. El mismo se lleva a cabo en la Unidad de Diabetes tipo 1 de Adultos del Servicio de Endocrinología y Nutrición, dirigido por el doctor Héctor Escobar Morreale.

Este avance se enmarca, además, en la estrategia de la Comunidad de Madrid para consolidar al Hospital Universitario Ramón y Cajal como Centro de Excelencia en Enfermedades Endocrinológicas y Metabólicas. Este modelo integra asistencia clínica especializada, educación terapéutica, prevención de complicaciones, investigación e innovación tecnológica para ofrecer una atención integral a las personas con diabetes tipo 1.

CERCA DE 3.000 PERSONAS CON DIABETES TIPO 1 EN EL CENTRO

El Hospital Universitario Ramón y Cajal atiende actualmente a cerca de 3.000 personas adultas con diabetes tipo 1 (en la que el cuerpo no produce insulina), con lo que su Unidad de Diabetes es una de las de mayor actividad y especialización del país.

Cada año incorpora alrededor de 150 nuevos pacientes y realiza más de 5.200 consultas, ofreciendo un seguimiento integral que combina asistencia clínica especializada, educación terapéutica, investigación y acceso a las tecnologías más innovadoras para su tratamiento.

Está integrada por un equipo multidisciplinar con cuatro endocrinólogos especializados, cuatro enfermeros educadores en diabetes, dos técnicos de laboratorio y un investigador predoctoral.