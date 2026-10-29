El Hospital Quirónsalud San José incorpora un nuevo procedimiento para tratar el reflujo gastroesofágico

Archivo - Imagen de archivo del Hospital Quirónsalud San José. - QUIRÓNSALUD - Archivo

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Quirónsalud San José ha anunciado la incorporación de un nuevo procedimiento mínimamente invasivo para tratar la enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE), que afecta a casi el 10 por ciento de la población en España y es una de las afecciones más frecuente del tracto digestivo superior.

"Para este amplio grupo de personas con reflujo refractario, la llegada de nuevas tecnologías supone una esperanza, pero también exige un análisis clínico riguroso", ha señalado según la doctora Teresa Sánchez, especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital Quirónsalud San José.

'RefluxStop' es un dispositivo de última generación que se implanta mediante cirugía laparoscópica, mínimamente invasiva, en la pared del fundus gástrico. A diferencia de la funduplicatura, este implante no rodea ni comprime el esófago. De este modo, bloquea el ácido, pero permitiendo el paso fluido de la comida.

"Al no ejercer presión sobre el conducto esofágico, 'RefluxStop' abre la puerta a pacientes que antes no tenían opciones quirúrgicas seguras. Sin embargo, determinar quién se beneficiará realmente de esta técnica requiere un mapa detallado y un estudio individualizado de la anatomía y fisiología de cada paciente." señala Sánchez.

Así, los criterios de indicación médica incluyen los trastornos motores del esófago en pacientes con motilidad esofágica ineficaz y la

prevención de efectos secundarios, indicado para quienes buscan eliminar el reflujo sin arriesgarse a sufrir gases, hinchazón o problemas para tragar. Entre los criterios también se encuentra la dependencia o intolerancia a los IBP: adultos con ERGE crónica demostrada que no logran un alivio completo con fármacos, experimentan efectos secundarios por su consumo a largo plazo o rechazan medicarse de por vida.

Este procedimiento requiere que el cirujano cuente con una acreditación específica tras superar un período de formación obligatorio, garantizando así la correcta indicación y ejecución de la técnica.

"El éxito definitivo en el control de la ERGE no depende de la popularidad de una técnica, sino de su correcta indicación. Hay que insistir en que un estudio individualizado del paciente, mediante pruebas específicas como la manometría esofágica, la pH-metría y estudios radiológicos. Este es el único camino para garantizar un resultado excelente", ha finalizado Sánchez.