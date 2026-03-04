Hospital Nacional de Parapléjicos pone en marcha una Escuela de Espalda para prevenir lesiones en el ámbito laboral

Archivo - Hospital Nacional de Parapléjicos. - JCCM - Archivo

TOLEDO 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Hospital Nacional de Parapléjicos, centro dependiente del Sescam, ha puesto en marcha una Escuela de Espalda dirigida a prevenir lesiones y promover el bienestar y la salud entre sus profesionales, como centro adherido a la Red Española de Empresas Saludables.

Esta nueva iniciativa ofrece a los trabajadores herramientas prácticas para reducir los dolores de espalda, mejorar la higiene postural y el bienestar físico y fomentar hábitos saludables que disminuyan el riesgo de lesiones en el ámbito laboral.

Con sesiones que se imparten un día a la semana por los fisioterapeutas del Hospital de Parapléjicos, Alba Fernández, Esther López y Fernando López, la actividad se desarrolla en tres bloques: uno con ejercicios de movilidad, otro para trabajar la fuerza muscular y un tercer bloque destinado a realizar estiramientos musculares.

Además, en estas sesiones se ofrecen pautas de higiene postural y ejercicios básicos para que los trabajadores los implementen en su actividad diaria, creando así hábitos que mejoren su bienestar durante la jornada laboral y disminuyan el riesgo de lesiones.

"Durante las sesiones -explica el fisioterapeuta Fernando López- trabajamos toda la musculatura y potenciamos la fuerza muscular para evitar posibles lesiones a la hora de desarrollar trabajos que conllevan una gran carga física. Además, hacemos hincapié en la higiene postural con el objetivo de que los profesionales mejoren su posicionamiento, tanto en puestos de trabajo más sedentarios, como en aquellos que requieren un esfuerzo físico".

COMPROMISO CON LA PROMOCIÓN DE LA SALUD DE LOS PROFESIONALES

La Escuela de Espalda, junto a otras iniciativas puestas en marcha por el servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Hospital Nacional de Parapléjicos, como las sesiones de yoga, las rutas de senderismo o el grupo de running formado por trabajadores, refuerzan el compromiso del centro hospitalario con la promoción de la salud y la prevención de riesgos laborales, apostando por actuaciones prácticas que repercutan directamente en el bienestar de sus profesionales.

El Hospital Nacional de Parapléjicos cumple así con sus objetivos marcados como centro adherido a la Red Española de Empresas Saludables, que implica el compromiso de integrar los principios básicos de la promoción de la salud en el trabajo, además del cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales, tal y como se expresa en la Declaración de Luxemburgo, a la que el hospital se adhirió en 2023.