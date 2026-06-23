El Hospital La Luz crea un programa integral "para el diagnóstico y tratamiento personalizado del Alzheimer" - QUIRÓNSALUD

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario La Luz de Madrid ha puesto en marcha un programa integral "para el diagnóstico y tratamiento personalizado del Alzheimer", iniciativa que "permitirá ofrecer una atención más especializada" y "coordinada" a "pacientes con deterioro cognitivo y demencia en fases iniciales".

Según expone este centro del grupo sanitario Quirónsalud, esta acción "supone un importante avance en la atención a esta enfermedad neurodegenerativa al integrar en un único circuito asistencial todas las etapas del proceso clínico". Así, aborda "desde la evaluación neurológica y el diagnóstico de precisión hasta la selección individualizada de tratamientos y el seguimiento continuado", ha apuntado.

"Estamos viviendo una transformación en la forma de entender y abordar la enfermedad de Alzheimer", ha señalado el jefe del Servicio de Neurología del Hospital Universitario La Luz, el doctor David Pérez Martínez, quien ha añadido que ahora existen "herramientas diagnósticas mucho más precisas" y "nuevas opciones terapéuticas que exigen una valoración individualizada y un seguimiento especializado".

Así, en relación con esta patología, que es "la principal causa de demencia y representa uno de los mayores retos sanitarios asociados al envejecimiento de la población", este hospital ha declarado que "en los últimos años, los avances en el conocimiento de los mecanismos biológicos de la enfermedad han impulsado una nueva forma de abordar su diagnóstico y tratamiento, basada en la identificación temprana de los pacientes y en una Medicina cada vez más personalizada".

TÉCNICAS AVANZADAS DE DETECCIÓN BIOLÓGICA

Por ello, este nuevo programa "incorpora técnicas avanzadas de diagnóstico biológico que permiten confirmar con mayor precisión las características de la enfermedad en cada paciente", ha continuado, para añadir que "esta información resulta fundamental para orientar las decisiones clínicas y determinar qué opciones terapéuticas pueden ser las más adecuadas en cada caso".

"El principal valor del programa reside en la creación de un circuito asistencial específicamente diseñado para responder a las necesidades actuales de estos pacientes", ha destacado Pérez Martínez, quien ha agregado que "la verdadera innovación no consiste únicamente en disponer de nuevas alternativas terapéuticas, sino en contar con una estructura asistencial capaz de diagnosticar con precisión, seleccionar adecuadamente a los pacientes y realizar un seguimiento seguro y continuado".

En este sentido, el centro ha informado de que esta iniciativa "integra la participación coordinada de los Servicios de Neurología, Neurorradiología, Farmacia Hospitalaria, Hospital de Día y Urgencias, permitiendo ofrecer una atención multidisciplinar y personalizada". "Esta organización facilita tanto la realización de pruebas diagnósticas avanzadas como la monitorización clínica y radiológica de los pacientes cuando resulta necesario", ha explicado.

"Cada paciente presenta una evolución y unas necesidades diferentes", ha insistido Pérez Martínez, que ha señalado que el "objetivo" es "ofrecer una atención individualizada basada en la mejor evidencia científica disponible y en una valoración integral de cada caso". Por último, y debido a que este programa también contempla un acompañamiento continuado a pacientes y familiares, ha declarado que las familias necesitan el mismo "durante todo el proceso".