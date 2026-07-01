Hospital HM Sanchinarro trata con éxito con terapia CAR-T a un paciente internacional diagnosticado de linfoma - HM HOSPITALES

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo sanitario HM Hospitales ha informado de que el Hospital Universitario HM Sanchinarro de Madrid ha tratado "con éxito", y mediante terapia CAR-T, a un paciente internacional diagnosticado de un linfoma en fase muy avanzada, con lo que ha empleado "una de las estrategias celulares más innovadoras en el abordaje de determinados cánceres hematológicos".

"La terapia CAR-T representa uno de los mayores avances de la Medicina personalizada en el tratamiento de determinados cánceres hematológicos y requiere un alto nivel de especialización clínica y organizativa", ha indicado al respecto el jefe del Servicio de Hematología y director del programa 'CAR-T' de esta entidad, el doctor Luis Felipe Casado, que ha añadido que este tipo de casos muestran la "capacidad para ofrecer tratamientos de máxima complejidad a pacientes procedentes de cualquier parte del mundo".

En este sentido, ha añadido que se garantizan "los mismos estándares de calidad, seguridad y excelencia asistencial que caracterizan al Hospital Universitario HM Sanchinarro". De hecho, y a través de 'International HM Hospitales', se busca facilitar el acceso de pacientes procedentes de otros países a tratamientos de alta complejidad, combinando excelencia clínica, coordinación internacional y atención personalizada durante todo el proceso asistencial.

Ahondando en este paciente en concreto, se ha expuesto que este fue diagnosticado en junio de 2025 de un linfoma difuso de células grandes B y, tras recibir varias líneas de tratamiento con quimioterapia en su país de origen, sin alcanzar una respuesta completa, comenzó a valorar nuevas alternativas terapéuticas. "Cuando comprobé que la enfermedad no evolucionaba como se esperaba con la quimioterapia, entendí que necesitaba explorar otras posibilidades", ha declarado este al respecto, agregando que "la terapia CAR-T representaba una oportunidad importante", motivo por el que contactó con HM Hospitales.

PROCESO

En este contexto, la posibilidad de acceder con rapidez a esta terapia avanzada fue uno de los factores determinantes en su decisión. Así, recibida la solicitud por parte del equipo de 'International HM Hospitales', se organizó una sesión de coordinación clínica entre el equipo de Hematología de su país de origen y el homónimo de este grupo sanitario, con lo que una semana después, el paciente ingresó en este centro español en situación de extrema gravedad, con una enfermedad oncológica muy avanzada y una afectación cardíaca que condicionaba un taponamiento cardíaco, lo que requirió un drenaje quirúrgico urgente.

Según HM Hospitales, una vez resuelta esta complicación aguda, se procedió a la aféresis, es decir, la extracción de células de sangre periférica del propio paciente para su posterior reprogramación en laboratorios especializados de alta complejidad. Posteriormente, se inició una terapia puente con inmunoquimioterapia para controlar la enfermedad hasta la infusión de las células CAR-T.

Al hilo, ha expuesto que aproximadamente 20 días después, se programó la infusión. Debido a la extensa afectación cardíaca que presentaba el paciente y ante el riesgo de una complicación cardíaca potencialmente letal, se celebraron varias sesiones clínicas interdisciplinarias entre los Servicios de Hematología, Cardiología, Cirugía Cardíaca y Medicina Intensiva, dando como resultado un dispositivo específico de vigilancia y monitorización avanzada para garantizar una respuesta inmediata en caso de complicación cardíaca urgente, incluyendo la posibilidad de soporte con oxigenación extracorpórea como puente hacia una eventual nueva cirugía cardíaca.

Tras ello, y como ha afirmado este grupo sanitario, la respuesta a la terapia "fue excelente, con una adecuada expansión y persistencia de las células CAR-T, lo que permitió alcanzar una remisión completa en el momento del alta hospitalaria, aproximadamente tres meses después del ingreso inicial". "Elegí HM Hospitales porque podían valorar de forma rápida mi situación y, si era adecuado para mí, iniciar el tratamiento", ha subrayado el paciente.

"Cuando ingresé en el Hospital Universitario HM Sanchinarro, llegaba prácticamente sin esperanzas y superado por la complejidad de mi situación", ha continuado, para añadir que encontró un centro "con un nivel técnico excepcional, una gran precisión clínica y unos estándares de calidad" que le hicieron sentir "en las mejores manos". "También encontré empatía, comprensión y humanidad en momentos muy difíciles", ha agregado.

Como resumen, y una vez informado HM Hospitales de que su evolución clínica "es favorable", la directora territorial para Madrid, León y Salamanca de 'International HM Hospitales', Olivia Montardit, ha explicado que "desde la primera toma de contacto hasta el seguimiento posterior", esta área "coordina todos los aspectos clínicos, administrativos y logísticos necesarios, facilitando la comunicación y ofreciendo soporte continuo tanto al paciente como a sus familiares".