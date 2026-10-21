El Hospital de Bellvitge (Barcelona) trasplanta el "primer" riñón de Europa con un robot de una única incisión

Los responsables del hospital junto a la paciente y el donante, su marido. - EUROPA PRESS

Hasta ahora solo se había hecho en Cleveland (Estados Unidos)

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital de Bellvitge de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) realizó el pasado septiembre el "primer" trasplante renal de Europa de donante vivo hecho con cirugía robótica de una única incisión, y desde entonces ha tenido éxito en otros 3 trasplantes con la misma técnica.

Así lo han anunciado en una rueda de prensa de este miércoles, junto a la primera paciente que se benefició del trasplante, los responsables médicos del hospital, que han explicado que la nueva técnica con el robot 'uniport' permite implantar el robot con una única incisión de 7 centímetros, algo que hasta ahora solo se había hecho en Cleveland (Estados Unidos).

En el procedimiento usado anteriormente, con el robot 'multiport', a esa incisión había que sumarle 4 más, de entre 8 milímetros y 1 centímetro, y otras 2 de entre 8 y 12 milímetros, para conseguir los mismos resultados.

"BENEFICIO CLARO"

El impulsor del programa de trasplante renal, Francesc Vigués, ha apuntado que la nueva técnica supone un "beneficio claro" al paciente, ya que hay menos posibilidad de complicaciones y menos dolor postoperatorio, con una recuperación más rápida; además, es más cómoda para pacientes con problemas respiratorios.

Ha detallado que el trasplante de una sola incisión no sirve para todos los casos, sino que debe analizarse la anatomía de cada paciente y las características del riñón del donante, y calcula que hay un abanico de pacientes que sí podrían beneficiarse a corto plazo de esta técnica: si, de media, el hospital realiza unos 50 trasplantes de donante vivo con cirugía robótica anualmente, "al menos 20 o 25" podrían hacerse con el robot 'uniport'.

TRASPLANTE DE DONANTE VIVO

La responsable del programa de Trasplante renal de donante vivo, Anna Manonelles, ha asegurado que la opción de trasplante renal de donante vivo es la "mejor" opción terapéutica sustitutiva para la enfermedad renal, y si se hace de forma anticipada, permite evitar la diálisis.

Mientras en los riñones de donante cadavérico la duración es "menor", en el caso de los vivos puede alcanzar los 10 o incluso 12 o 15 años, si bien eso no implica que no pueda haber complicaciones en el proceso.

DA VINCI SP

El robot usado, Da Vinci SP, se controla desde una consola que permite un rango de movimientos de 360 grados y unos controles "intuitivos" que facilitan la versatilidad de los movimientos y el control quirúrgico.

La plataforma SP incorpora además ópticas y una tecnología avanzada para el tratamiento de las imágenes, que se traduce en una visualización "diáfana y detallada" del campo quirúrgico en 3D.

LA EXPERIENCIA DE SÍLVIA

La paciente a la que se realizó el primer trasplante con la nueva técnica, de 58 años y de nombre Sílvia, tenía poliquistosis renal y hepática diagnosticada desde hace 10 años, y explica que pese a haber tenido "muy buena calidad" de vida, los análisis periódicos que se realizaba indicaban que su función renal iba reduciéndose.

Cuando los médicos le plantearon el trasplante, y en concreto una donación en vivo, su marido tenía claro que seria él quien le traspasase el órgano: "Para mí suponía muchísimo", reconoce Sílvia, que solo accedió cuando estuvo segura de que no supondría ningún agravio para su pareja.

Después comenzaron las pruebas de compatibilidad, los análisis y finalmente el trasplante; tras 9 días de ingreso en el hospital, la paciente relata que la recuperación ha sido "mucho mejor" de lo que pensaba, que su estado físico es muy bueno, que no ha tenido molestias ni dolores físicos y que, en cuanto a capacidad de movilidad y energía, se encuentra, si no al 100%, al 95%.