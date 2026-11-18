Profesionales del Hospital de Bellvitge utilizando la nueva técnica - HOSPITAL DE BELLVITGE

BARCELONA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital de Bellvitge de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha sido el "primero del mundo" en operar con un nuevo sistema del robot de microcirugía Symani, que permite, además de suturar, diseccionar los tejidos y coagular los vasos con una misma máquina.

La operación, realizada el pasado 10 de noviembre, ha servido para tratar una linfedema (inflamación por acumulación de líquido linfático) mediante una anastomosis linfático-venosa, informa el centro en un comunicado de este miércoles.

Desde julio de 2026, el robot se usaba para la fase de sutura y disección de microcirugías, principalmente de linfedema, pero el control del sangrado requería métodos tradicionales.

En esta intervención, en cambio, toda la fase microquirúrgica --disección, coagulación y anastomosis-- se ha hecho con el robot.

El uso del robot en microcirugía permite abordar "con la máxima precisión" procedimientos técnicamente muy exigentes: desde una estación remota, el cirujano controla 2 brazos robóticos con microinstrumentos que eliminan el temblor fisiológico de la mano humana.