El Hospital 12 de Octubre lidera un método para detectar en sangre el riesgo inminente de recaída en mieloma múltiple

Archivo - Fachada del Hospital 12 de Octubre - Óscar J.Barroso - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del Grupo de Hematología Traslacional del Instituto de Investigación del Hospital público 12 de Octubre de la Comunidad de Madrid (i+12) lideran un nuevo método de monitorización en sangre para pacientes con mieloma múltiple que permite anticipar el riesgo de recaída de forma precoz.

Según recoge el centro hospitalario en un comunicado, el estudio, publicado en la revista científica HemaSphere, demuestra que el análisis del ADN tumoral circulante (ctDNA) mediante técnicas de secuenciación de nueva generación permite predecir con una fiabilidad del 88,9% la reaparición inminente de la enfermedad.

La monitorización de la enfermedad medible residual (EMR) constituye uno de los principales retos en Hematología, especialmente en patologías como el mieloma múltiple, debido a la heterogeneidad de la enfermedad y a la complejidad de su seguimiento.

Frente a enfoques previos centrados en la detección de células tumorales completas en sangre, esta nueva metodología analiza fragmentos de ADN que el tumor libera al torrente sanguíneo, lo que permite identificar señales moleculares de recaída con mayor precisión.

La tecnología empleada, denominada AltumTrackSeq, permite diseñar paneles personalizados para cada paciente a partir de las mutaciones específicas de su tumor. El estudio ha analizado 292 muestras de 84 pacientes.

Los resultados muestran una especificidad del 98,4%, lo que garantiza una identificación casi total de los pacientes sin rastro tumoral. "Si el test no detecta ADN tumoral, es mucho más probable que el paciente esté realmente estable", ha explicado la primera autora del estudio, Natalia Buenache.

En cuanto al valor predictivo positivo, el 88,9% obtenido supera a las técnicas convencionales, lo que implica que un resultado positivo se asocia con una alta probabilidad de recaída.

Según Buenache, la capacidad de detectar señales moleculares antes de la progresión clínica, con una sensibilidad hasta 11 veces superior, permitirá anticipar decisiones terapéuticas y avanzar hacia tratamientos más personalizados.

Este avance se enmarca en el desarrollo de técnicas de 'biopsia líquida', basadas en muestras de sangre, que permiten sustituir progresivamente procedimientos invasivos como la biopsia de médula ósea, mejorando la calidad de vida del paciente y facilitando un seguimiento continuo.

La investigación ha contado con la colaboración de múltiples hospitales españoles integrados en el grupo cooperativo PETHEMA/GEM, referente internacional en el estudio del mieloma múltiple.

El Instituto de Investigación i+12, a través de su Grupo de Hematología Traslacional dirigido por el doctor Joaquín Martínez López, mantiene una destacada actividad en el desarrollo de nuevas herramientas diagnósticas y terapéuticas en neoplasias hematológicas.