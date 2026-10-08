Los hombres representan el 58% de las consultas al servicio de apoyo emocional de Cruz Roja, que suma 45.000 llamadas

'Cruz Roja Te Escucha' - CRUZ ROJA

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los hombres representan el 58% de las consultas a 'Cruz Roja Te Escucha', un servicio de escucha activa y apoyo emocional que acumula más de 45.000 llamadas.

En este sentido, Cruz Roja ha señalado que la soledad y el bajo estado de ánimo son las principales preocupaciones de las personas que recurren a esta iniciativa. Si bien, ha añadido que a lo largo de los años las preocupaciones de las personas que recurren a este servicio han ido cambiando, "muy ligadas con la actualidad y las inquietudes del momento".

Mientras que en 2020 las consultas estaban relacionadas con el sufrimiento emocional como consecuencia de la pandemia, en 2025 el bajo estado de ánimo concentraba el mayor porcentaje de interés (21%), según la ONG. En 2026, el sentimiento de soledad se presenta como la principal inquietud entre las personas que recurren a este servicio (24%).

En cuanto a la procedencia geográfica, más del 18% de las llamadas se han realizado desde el País Vasco, seguido de Andalucía (14%) y la Comunidad de Madrid (12,7%).

Por otra parte, Cruz Roja ha revelado que las personas de entre 60 y 64 años son quienes más utilizan este servicio de apoyo (22,1%). No obstante, ha precisado que "el malestar emocional continúa afectando a personas de todas las edades".

Por otro lado, con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora el 10 de octubre, Cruz Roja Española ha recordado que la salud mental es "una parte fundamental" de la salud y del bienestar, que "no depende únicamente de factores individuales". "Las condiciones de vida, las relaciones, la soledad, la violencia, las pérdidas o la incertidumbre también pueden proteger nuestro bienestar emocional o aumentar nuestra vulnerabilidad", ha apuntado.

Igualmente, Laura Fernández Villa, referente de salud mental en Cruz Roja Española, ha llamado a "normalizar el cuidado de la salud mental y facilitar que las personas encuentren apoyo antes de llegar a una situación límite". Además, ha expuesto que no todo malestar necesita una intervención especializada, pero ha agregado que todo malestar "merece ser escuchado y encontrar una respuesta adecuada".

POBREZA, EMPLEO O VIVIENDA

Finalmente, Cruz Roja ha indicado que la salud mental está "profundamente condicionada" por factores estructurales como la pobreza, el empleo, la vivienda, la violencia, la soledad, la discriminación o las relaciones comunitarias, situándose "como un reflejo de las desigualdades sociales existentes".

"Por ello, es importante también centrar el enfoque en derechos, comunidad, prevención, apoyo psicológico accesible, protección social y fortalecimiento de las relaciones humanas", ha concluido.