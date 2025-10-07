HM Montepríncipe implanta el primer marcapasos MICRA epicárdico en un recién nacido prematuro en la privada

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario HM Montepríncipe ha implantado con éxito el primer marcapasos MICRA epicárdico en un recién nacido prematuro en la sanidad privada.

El bebé nació con una frecuencia cardíaca de apenas 42 latidos por minuto y ha conseguido sobrevivir debido al implante de un marcapasos MICRA epicárdico adaptado a su tamaño y realizado en el Hospital Universitario HM Montepríncipe.

"La madre, embarazada de 22 semanas, llegó a consulta por una arritmia detectada en la niña que esperaba --cuenta la Dra. Sandra Villagrá Albert, cardióloga. Jefe de la Unidad de Cardiopatías Congénitas del hospital--. La ecocardiografía fetal reveló una bradicardia extrema de 53-55 latidos por minuto, una situación técnicamente equiparable a una parada cardíaca, pero contra todo pronóstico, y tras un exhaustivo seguimiento semana a semana, el feto mantuvo su vitalidad y logró alcanzar las 35 semanas de gestación".

El parto se adelantó por cesárea y la recién nacida, con apenas 2 kg, llegó al mundo con una frecuencia cardíaca de 42 latidos por minuto, gracias al trabajo de cinco equipos médicos con ginecólogos, pediatras, cardiólogos, cirujanos cardiovasculares y cuidados intensivos trabajaron de forma coordinada para salvar su vida.

"Tras intentar sin éxito fármacos y un marcapaso externo, se implantó de urgencia un marcapasos epicárdico transitorio con el que se pudo estabilizar a la pequeña. Sin embargo, el reto era encontrar una solución ya que el dispositivo estándar más pequeño del mercado era inviable en un bebé de 2 kg por su tamaño y riesgos asociados", aclara la doctora Villagrá Albert.

El equipo de la Unidad de Cardiopatías Congénitas del hospital, liderado por el Dr. Juvenal Rey Lois, apostó por un dispositivo sin cables diseñado para adultos, que fue adaptado en una carcasa para implantarlo de forma epicárdica. Esta innovación había sido utilizada en contadísimos casos en el mundo y nunca en un hospital privado en España. Tras superar un complejo proceso de autorizaciones el implante se realizó con éxito y hoy el bebé está en casa, estable.

Por su parte, el doctor Juvenal Rey Lois, cirujano cardíaco de la Unidad de Cardiopatías Congénitas, añade: "El reto era encontrar un marcapasos definitivo que pudiera adaptarse al cuerpo de una recién nacida de apenas 2 kg. El MICRA, por su tamaño y características, se convirtió en la mejor opción, aunque su adaptación epicárdica apenas contaba con precedentes".

"Haberlo conseguido con éxito en el Hospital Universitario HM Montepríncipe es un hito clínico y una demostración de lo que un equipo multidisciplinar puede lograr cuando ciencia, innovación y compromiso trabajan juntos", resalta.

La doctora Villagrá cuenta que desde la semana 22 vivieron cada ecografía con incertidumbre, sabiendo que lo habitual con una bradicardia tan severa era que el corazón dejara de latir en cualquier momento. "Pero ella nos sorprendía cada semana con una vitalidad extraordinaria. Su nacimiento fue un momento crítico y ver hoy a esta niña engordando en casa es la mejor recompensa para todo el equipo", destaca la especialista.

El caso fue posible gracias al trabajo coordinado de obstetras, pediatras intensivistas, cardiólogos, cirujanos cardíacos, anestesistas, instrumentistas, enfermeras y auxiliares, junto al apoyo técnico de Medtronic.