HM Hospitales renueva el sello 'Madrid Excelente' y amplía su alcance a dos nuevos centros - HM HOSPITALES

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del grupo sanitario HM Hospitales, el doctor Juan Abarca Cidón, ha recibido, de manos de la directora general de 'Madrid Excelente', Elena Mantilla, el respectivo sello de calidad, que este año ha ampliado su alcance a los hospitales HM Tres Cantos y de Día HM Nuevo Norte de la capital, que suman 205 puestos de trabajo.

De esta manera, la entidad ha renovado el reconocimiento de la Administración autonómica, con el que consolida su modelo asistencial en Madrid, donde cuenta con 11 centros hospitalarios y 10 policlínicos. Por tanto, así se distingue el compromiso con la excelencia en la gestión, la calidad asistencial, la innovación y la mejora continua, tras 24 años vinculada al distintivo, que obtuvo por primera vez en 2002.

"La renovación del sello 'Madrid Excelente' y su ampliación a nuestros nuevos centros supone un reconocimiento al trabajo diario de todos los profesionales del Grupo HM Hospitales", ha indicado Abarca Cidón, quien ha añadido que existe un vínculo "con una forma de entender la Sanidad en la que la excelencia, la innovación y la mejora continua son fundamentales para ofrecer la mejor atención". "Nuestro objetivo es seguir creciendo de manera responsable, manteniendo la calidad asistencial y situando siempre a las personas en el centro de nuestras decisiones", ha apuntado.

Acompañado por, entre otros, el director territorial de HM Hospitales en Madrid, el doctor Jesús Peláez; el director médico adjunto del Hospital de Día HM Nuevo Norte, el doctor John Molina; y la directora médica del Hospital Universitario HM Tres Cantos, la doctora Nike Sánchez; el máximo representante de la compañía ha presidido un acto en el que se ha destacado que la incorporación de los nuevos centros al reconocimiento coincide con una etapa de crecimiento en la región, con generación de empleo cualificado y aplicación de estándares de calidad.

DISTINTIVO 'MADRID EXCELENTE - LUGAR CIBERSEGURO'

Además, HM Hospitales ha recibido en 2026 el distintivo 'Madrid Excelente - Lugar Ciberseguro', que acredita el cumplimiento de criterios específicos en materia de seguridad digital. Ello en un ámbito como el sanitario, en el que la digitalización de los procesos asistenciales y el tratamiento de información clínica sensible tienen un papel cada vez más relevante, por lo que la ciberseguridad es esencial para proteger los datos, prevenir riesgos y garantizar la continuidad de la actividad.

Con todo, 'Madrid Excelente' ha puesto en valor el compromiso con un modelo sanitario basado en tres pilares estratégicos, que son la asistencia, la docencia y la investigación, integración que permite conectar la actividad clínica con la formación de profesionales y el desarrollo de proyectos científicos orientados a mejorar el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades.

Junto a ello, la investigación biomédica, impulsada a través de la Fundación de Investigación HM Hospitales, y la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas favorecen la aplicación de los avances científicos a la práctica asistencial. Las iniciativas contribuyen a mejorar la eficiencia de los procesos, la coordinación entre profesionales y la atención a los pacientes.

Por último, HM Hospitales, que también incorpora criterios medioambientales a su gestión con acciones como un plan de reducción de emisiones para el periodo 2026-2030, así como el cálculo de su huella de carbono, refleja que la colaboración entre los sectores público y privado permite sumar capacidades, conocimiento y recursos para impulsar la investigación, incorporar nuevas tecnologías y mejorar la atención a los pacientes.