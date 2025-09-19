HM Hospitales refuerza su colaboración con la Universidad de Pensilvania para avanzar en investigación

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo HM Hospitales ha firmado un memorando de entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) con la Universidad de Pensilvania (Penn Medicine, Estados Unidos) para reforzar la colaboración entre ambas instituciones y explorar oportunidades de formación en la investigación de terapias celulares de nueva generación.

Representantes del Grupo HM Hospitales visitaron la universidad americana el pasado día 15 y se reunieron con líderes del Center for Cellular Immunotherapies de Penn; entre ellos, el doctor Carl H. June, creador de la primera terapia celular CAR-T aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU (FDA, por sus siglas en inglés) y galardonado en la IV edición del Premio Abarca.

Con ello, el grupo busca apoyar el desarrollo de investigadores en las primeras etapas de su carrera, facilitar proyectos de investigación colaborativa y traslacional con Penn Medicine y transformar el reconocimiento internacional que otorga la concesión del Abarca Prize en alianzas estratégicas sostenibles con figuras científicas de referencia.

"Premiamos la excelencia, pero también queremos que este reconocimiento se traduzca en proyectos de investigación y formación tangibles que lleguen a los pacientes", ha afirmado el presidente de HM Hospitales, Juan Abarca Cidón, quien asistió a la firma acompañado por la vicepresidenta del Grupo, Elena Abarca Cidón; el director del Centro Integral Oncológico Clara Campal (HM CIOCC), Antonio Cubillo; y el coordinador científico de la Fundación de Investigación HM Hospitales, César Muñoz Sánchez-Miguel.

PUENTE PARA EL DESARROLLO DE ENSAYOS CLÍNICOS

Durante la visita, los representantes del Grupo HM Hospitales también se reunieron con miembros del laboratorio del doctor June y varios miembros del Departamento de Neurocirugía.

De esta forma, HM Hospitales ha destacado que refuerza su misión de actuar como puente entre Estados Unidos y Europa para el desarrollo de ensayos clínicos innovadores que tengan impacto en los pacientes. Además, ha apuntado que permite posicionar España como un 'hub' estratégico para trasladar las nuevas terapias celulares a la práctica clínica.

"La firma con la Universidad de Pensilvania refleja el compromiso de HM Hospitales con liderar proyectos internacionales de investigación traslacional que permitan a los pacientes europeos acceder a las terapias más innovadoras", ha resaltado Antonio Cubillo.

Más allá de la oncología, la alianza también abre el camino a la cooperación en otros ámbitos como las neurociencias, la inmunoterapia para tumores sólidos, el desarrollo de terapias CAR-T de nueva generación y las tecnologías de administración 'in vivo' de CAR-T.