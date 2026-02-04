HM Hospitales realiza la primera cirugía cardiaca por endoscopia en el sector privado

Imagen del Centro Integral de Enfermedades cardiovasculares HM CIEC. - HM HOSPITALES

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

HM Hospitales ha informado de que ha realizado con éxito la primera cirugía cardiaca por endoscopia en el sector privado, una innovadora técnica que permite operar el corazón a través de pequeñas incisiones entre las costillas, evitando tanto la apertura costal como la del esternón propia de la cirugía tradicional.

En esta técnica, los cirujanos emplean cámaras endoscópicas de alta definición y equipamiento quirúrgico específico que ofrecen una visualización precisa del campo operatorio en tiempo real. Gracias a este abordaje mínimamente invasivo, es posible tratar patologías como la reparación o sustitución de la válvula mitral y tricúspide, determinados defectos cardíacos congénitos, algunos procedimientos coronarios seleccionados y la extirpación de tumores cardíacos, entre otras intervenciones.

Según resaltan desde HM Hospitales, entre los principales beneficios para el paciente destacan una menor agresión quirúrgica, menos sangrado, menor dolor postoperatorio, reducción del riesgo de infecciones, estancias hospitalarias más cortas y una reincorporación más rápida a la vida cotidiana, además de un mejor resultado estético.

El jefe de servicio de Cirugía Cardiaca de Grupo HM Hospitales, Ángel González, ha subrayado que los resultados clínicos obtenidos con esta técnica son equiparables a los de la cirugía abierta convencional en términos de eficacia y durabilidad, con la ventaja añadida de una recuperación significativamente más favorable.

"La cirugía cardiaca mínimamente invasiva por endoscopia nos permite abordar patologías complejas con el mismo nivel de seguridad y precisión que la cirugía tradicional, pero con un impacto físico mucho menor para el paciente y una recuperación mucho más rápida", ha señalado.

ESTRATEGIA DEL GRUPO BASADA EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS PACIENTES

Desde HM Hospitales apuntan que la incorporación progresiva de técnicas menos invasivas forma parte de una estrategia más amplia del Grupo, basada en la especialización clínica, la formación continuada de sus profesionales y la aplicación del conocimiento científico a la práctica asistencial diaria, con el objetivo de mejorar la experiencia y la calidad de vida de los pacientes.

"La incorporación de la cirugía cardiaca por endoscopia responde a una evolución natural del modelo quirúrgico: intervenir con la máxima precisión posible, reduciendo el impacto para el paciente sin comprometer los resultados clínicos. Este tipo de abordajes exige una alta especialización de los equipos y una infraestructura tecnológica avanzada, y nos permite seguir avanzando hacia una cirugía cardiaca más segura, con mejores resultados y centrada en la recuperación del paciente y como paso previo a la cirugía robótica", ha indicado Gregorio Cuerpo, cirujano cardíaco miembro del grupo.

En este sentido, la directora del Centro Integral de Enfermedades cardiovasculares HM CIEC, Leticia Fernández-Friera, ha destacado el "inmenso orgullo" que supone esta paso para el Centro Integral de Enfermedades Cardiovasculares de HM Hospitales: "Fortaleciendo nuestra firme apuesta por la excelencia clínica y la innovación centrada en el paciente. Es un testimonio de la alta especialización de nuestros profesionales que nos impulsa a seguir a la vanguardia de la medicina cardiovascular personalizada; ofreciendo la mejor calidad de vida a nuestros pacientes", ha finalizado.