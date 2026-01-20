HM Hospitales pone en marcha la Unidad Integral de Atención al Superviviente Oncológico

Archivo - Imagen del Centro Integral Oncológico Clara Campal. - DSG - Archivo

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

HM Hospitales ha anunciado la puesta en marcha la primera Unidad Integral de Atención al Superviviente Oncológico en la sanidad privada española, una iniciativa pensada para acompañar y dar respuesta a las necesidades específicas de las personas que han superado un proceso oncológico y que se encuentran en fase de seguimiento tras finalizar sus tratamientos con intención curativa.

El grupo hospitalario ha señalado que esta nueva unidad nace con el objetivo de ofrecer una atención centrada en el paciente, estructurada, coordinada y personalizada, que va más allá de las revisiones oncológicas convencionales. Además, indica que su enfoque integral permite abordar de manera especializada las secuelas físicas, psicológicas y sociales derivadas del cáncer y de sus tratamientos, a través de un acompañamiento cercano.

Entre ellas, se encuentran el manejo de secuelas físicas y funcionales, la rehabilitación y el ejercicio terapéutico, la atención a la salud sexual y reproductiva, el apoyo psicológico, los cuidados estéticos, la nutrición, así como el seguimiento específico de pacientes que han superado un cáncer en la infancia.

"El número de supervivientes de cáncer no deja de crecer y, sin embargo, sus necesidades específicas a largo plazo siguen siendo, en muchos casos, una realidad insuficientemente atendida", ha explicado el jefe del Servicio de Oncología Médica de HM CIOCC, Antonio Cubillo.

"Hablamos de personas curadas o en remisión que necesitan un acompañamiento continuado y especializado para mejorar su calidad de vida. Esta Unidad nace precisamente para detectar de forma proactiva esas necesidades y coordinarlas de manera eficaz", ha añadido Cubillo.

Bajo el paraguas del Centro Integral Oncológico Clara Campal (HM CIOCC), esta nueva Unidad comenzará su actividad con un programa piloto dirigido a personas que han superado un cáncer de mama o tumores digestivos, dos de los tipos de cáncer más frecuentes y con una alta tasa de supervivencia.

La iniciativa se pondrá en marcha de forma progresiva a lo largo de los primeros meses de 2026 en los distintos centros hospitalarios del Grupo en la Comunidad de Madrid. El primero en implantar este nuevo modelo será el Hospital Universitario HM Sanchinarro y le seguirán el Hospital Universitario HM Montepríncipe, el Hospital HM Madrid y el Hospital HM Torrelodones, con el objetivo de extender posteriormente el modelo de atención a otros tipos de cáncer y a más centros del grupo.

ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y ENFOQUE MULTIDISCIPLINAR

La nueva unidad se articula bajo un modelo multidisciplinar, en coordinación con especialidades como ginecología, urología, endocrinología, nutrición, rehabilitación, fisioterapia, oftalmología, otorrinolaringología, psicooncología o unidades especializadas en ostomías, entre otras.

"El valor diferencial de esta unidad reside en la coordinación. No se trata solo de derivar a distintos especialistas, sino de priorizar, ordenar y dar respuesta a las necesidades del paciente de forma coherente y personalizada, evitando fragmentaciones en la atención", ha subrayado Cubillo.

Además, cada paciente contará con un médico de referencia dentro de la unidad, encargado de coordinar su atención en estrecha colaboración con su oncólogo habitual y con el resto de los especialistas implicados.

"La duración del seguimiento no es uniforme, sino que se adapta a la situación y a las necesidades de cada persona. Nuestro enfoque es claramente individualizado: no se trata de aplicar un programa cerrado, sino de acompañar al paciente el tiempo que sea necesario, ofreciéndole orientación clínica y apoyo coordinado en cada etapa", ha informado Cubillo.

Por su parte, Carlota Santolaya, coordinadora de la Unidad Integral de Atención al Superviviente Oncológico y experta internacional en el abordaje del superviviente de cáncer, subraya la necesidad de estructurar esta etapa asistencial.

"Durante años, el foco de la oncología ha estado puesto, con razón, en curar la enfermedad. Hoy sabemos que sobrevivir al cáncer también implica afrontar secuelas físicas, emocionales y sociales que requieren una atención específica y planificada. Esta Unidad nace para dar respuesta a esa realidad, con un modelo coordinado, basado en la evidencia y centrado en las personas, que acompaña al paciente en una etapa clave de su vida", ha apuntado.