HM Hospitales lanza su nuevo ecosistema digital para transformar la experiencia del paciente

Imagen de la nueva 'app' de HM Hospitales. - HM HOSPITALES

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

HM Hospitales ha comunicado que ha puesto en marcha su nuevo entorno digital, un proyecto estratégico que ha sido diseñado a partir de más de 2.000 entrevistas con pacientes y profesionales, y que responde directamente a las necesidades expresadas por los usuarios.

Según ha explicado HM Hospitales, se han unificado más de 40 webs en una única plataforma, con un diseño "moderno y homogéneo". Además, cuenta con un cuadro médico interactivo y actualizado, que facilita la búsqueda de especialistas y centros, así como una solicitud 'online' de cita médica "ágil e intuitiva", disponible desde cualquier dispositivo. También cuenta con un portal del paciente completamente renovado, que permite consultar pruebas diagnósticas, informes clínicos y resultados de laboratorio con la máxima seguridad, así como nuevas áreas digitales.

Una de estas nuevas áreas es 'Mi Familia', que, según el Grupo, es un espacio que facilita la gestión de la salud de familiares a cargo, mayor accesibilidad y usabilidad, y que incorpora un diseño pensado para diferentes perfiles de edad y capacidad.

HM Hospitales destaca que este lanzamiento supone uno de los principales hitos de su estrategia de transformación digital, que persigue consolidar al Grupo como referente en innovación tecnológica aplicada a la salud en el ámbito privado europeo.

"La transformación digital en HM Hospitales no es un fin en sí misma, sino un medio para acercarnos más a nuestros pacientes. Con este nuevo entorno web damos un paso decisivo en la humanización de la medicina a través de la tecnología. Queremos que cada interacción digital transmita la misma confianza, seguridad y excelencia que ofrecemos en nuestros hospitales. Es una apuesta por estar más cerca de las personas y responder a sus necesidades en un mundo cada vez más digital", ha señalado el presidente de HM Hospitales, Juan Abarca.

Por su parte, el director corporativo de transformación digital y sistemas de HM Hospitales, Jesús Sánchez, ha manifestado que este proyecto es el resultado de un trabajo colaborativo entre profesionales clínicos, técnicos y pacientes.

"Hemos escuchado a más de 2.000 personas para entender qué esperaban de nosotros en el ámbito digital, y el resultado es una plataforma robusta, flexible y segura, diseñada para evolucionar de forma ágil e incorporar nuevas mejoras de manera continua en función de las necesidades de los pacientes. Nuestro objetivo es que el Grupo HM Hospitales sea también un referente en salud digital, integrando innovación y humanización en cada paso de la experiencia del paciente", ha afirmado Sánchez.

CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD

El Grupo subraya que el nuevo entorno incorpora criterios de accesibilidad reconocidos internacionalmente, para que su uso sea "sencillo y fácil" en ordenadores, móviles o lectores de pantalla. Además, incluye contrastes optimizados, control por teclado y compatibilidad con tecnologías de apoyo, "con el objetivo de que las personas mayores, los pacientes con discapacidad visual o motora y sus cuidadores puedan acceder a los servicios digitales del Grupo de forma sencilla y segura", apunta.

Con este lanzamiento, HM Hospitales tiene el objetivo de reforzar su papel como referente nacional en medicina personalizada, traslacional y basada en la evidencia científica, "integrando ahora un ecosistema digital de última generación que conecta a pacientes, familias y profesionales en un entorno más cercano, humano y accesible", agrega.

NUEVA 'APP' HM HOSPITALES

HM Hospitales asegura que la nueva 'app' permite gestionar la salud de forma "sencilla e integral" desde un único entorno digital. Así, destaca que la aplicación permite acceder al historial clínico, descargar resultados y justificantes, así como solicitar, gestionar o modificar citas médicas online o presenciales, incorporándolas automáticamente al calendario personal del usuario para facilitar su organización diaria.

Además, incorpora un nuevo blog, un espacio con contenidos sanitarios contrastados y validados por los equipos médicos del Grupo, con el propósito de ofrecer información fiable, didáctica y útil para la población. Además, incorpora una funcionalidad de lectura en formato audio.

"Esta nueva versión de la 'app' HM Hospitales consolida una propuesta digital más completa, eficiente y adaptada a las necesidades reales de los pacientes y sus familias", concluye el Grupo.