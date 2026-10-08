HM Hospitales inaugura el Hospital Universitario HM Tres Cantos y la residencia Valdeluz Mayores - HM HOSPITALES

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los presidentes de HM Hospitales, el doctor Juan Abarca Cidón, y del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han inaugurado este jueves el Hospital Universitario HM Tres Cantos y la residencia Valdeluz Mayores, con lo que el grupo sanitario alcanza su undécimo centro hospitalario en la región.

La apertura del hospital "representa nuestro compromiso con seguir creciendo allí donde podemos aportar valor a los ciudadanos y contribuir al fortalecimiento de la Sanidad madrileña", ha indicado el primero, que ha añadido que "este proyecto no sería posible sin la colaboración y el diálogo permanente con la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Tres Cantos y todos los agentes que han participado en su desarrollo".

Acompañado por, entre otros, la consejeras de Sanidad, Fátima Matute; y de Familia, Juventud y Asuntos Sociales del Ejecutivo autonómico, Ana Dávila-Ponce de León; el alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno García; y el obispo auxiliar de Madrid, monseñor Vicente Martín Muñoz; Abarca Cidón ha destacado que en la entidad creen "firmemente" que la cooperación entre instituciones, profesionales y organizaciones sanitarias y sociales "es el camino para responder a las necesidades de una sociedad que demanda una atención cada vez más especializada, coordinada y cercana".

"Hablar de HM Hospitales es hablar de excelencia y vanguardia", ha expuesto, por su parte, Díaz Ayuso, quien ha agregado que "este nuevo complejo pone a disposición de los madrileños instalaciones y recursos sanitarios de primer nivel, pero también algo esencial: el cariño y la humanidad de quienes trabajan en ellos, porque la asistencia sanitaria, si no es humana, no lo es". Además, ha reivindicado la colaboración público-privada.

Así, en un acto en el que también han participado, por parte del grupo sanitario, su vicepresidenta, la doctora Elena Abarca Cidón; su consejero delegado, Alejandro Abarca Cidón; su director general médico, el doctor Cristóbal Belda; su director territorial en Madrid, el doctor Jesús Peláez Fernández; y la directora médica del Hospital Universitario HM Tres Cantos, la doctora Nike Sánchez Martínez; se ha expuesto que el nuevo centro, que funciona desde marzo, busca responder a las necesidades asistenciales del municipio y su área de influencia, estimada en más de 85.000 personas.

HA GENERADO 126 PUESTOS DE TRABAJO DIRECTOS

Para ello, el hospital de proximidad, que ya ha generado 126 puestos de trabajo directos y que tiene historia clínica electrónica integrada, cuenta con una amplia capacidad diagnóstica y tecnológica. Todo ello en 9.000 metros cuadrados de superficie construida y formando parte de un proyecto sanitario integral que ha supuesto una inversión de 55 millones de euros, junto con la residencia Valdeluz Mayores.

En representación del último complejo, han acudido al evento su director, Miguel Romero, y la directora general de Valdeluz, Conchita García Alonso, así como el presidente de Arpada, Jaime González Rodríguez, quien ha sostenido que el objetivo ha sido "crear un espacio capaz de responder a los retos actuales y futuros de la atención sanitaria y al cuidado de las personas mayores". "Desde Arpada, nos sentimos especialmente orgullosos de haber impulsado, junto a HM Hospitales y Valdeluz, un modelo innovador que integra salud, atención residencial y calidad de vida en un mismo entorno", ha destacado.

Ahondando en el nuevo centro, que se une en el norte madrileño a los hospitales Universitario HM Sanchinarro y de Día HM Nuevo Norte, y a los policlínicos HM Valdebebas, HM La Moraleja y HM Las Tablas, se ha indicado que es médico-quirúrgico de carácter general y dispone de 45 camas de hospitalización, seis puestos de Medicina Intensiva y cinco quirófanos. Además, incluye un hospital de día médico-quirúrgico con 12 puestos, 45 consultas externas, áreas específicas de observación, espacios destinados a reanimación cardiopulmonar y sala de yesos.

Junto a ello, cuenta con un Servicio de Urgencias operativo las 24 horas, así como con hospitalización pediátrica y Unidades del Dolor y de Endoscopia Digestiva. También, dispone de 36 especialidades médicas y quirúrgicas, y una amplia área de consultas externas y servicios diagnósticos; mientras que en el Servicio de Diagnóstico por Imagen, incorpora resonancia magnética, TAC, Radiología con telemando y ecografía, con una Unidad de la Mujer equipada con ecografía, mamografía y densitometría.

Por su parte, la Residencia Valdeluz Mayores es un espacio especializado en la atención a los mayores, orientado a favorecer su autonomía, bienestar y calidad de vida, además de estar diseñado para garantizar la continuidad asistencial y responder con agilidad ante cualquier necesidad sanitaria. Al estar anexa al hospital, los residentes pueden acceder de forma rápida y segura a servicios médicos avanzados.

EL CENTRO RESIDENCIAL DISPONE DE 130 HABITACIONES

La instalación dispone de ocho unidades de convivencia hogareñas y personalizadas, 130 habitaciones individuales y dobles, y servicios adaptados a las necesidades. A ello se unen amplios salones y comedores, gimnasios interior y exterior de rehabilitación, salas polivalentes para terapias y actividades, sala de estimulación multisensorial, cafetería, jardín y terrazas accesibles en las unidades de convivencia.

Sumado a lo anterior, ofrece un equipo interdisciplinar de profesionales de Medicina, Enfermería, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Psicología, Trabajo Social, técnico superior en enseñanza y animación sociodeportiva, supervisión, gerocultores, limpieza, mantenimiento y recepción.

Así, se prevé una plantilla de unas 90 personas, que garantizará atención durante las 24 horas, y todo en un entorno libre de sujeciones y con servicios especializados en el cuidado de mayores activos y envejecimiento saludable, Alzheimer y otras demencias, demencias avanzadas y alta dependencia, cuidados de larga estancia, final de vida y cuidados paliativos, rehabilitación funcional, traumatológica y postoperatoria y continuidad asistencial.

Valdeluz Tres Cantos, que tendrá conexión con la formación a través del Centro Universitario de HM Hospitales en Ciencias de la Salud (CUHMED), adscrito a la Universidad Camilo José Cela de Madrid, "nace con la vocación de ofrecer una atención especializada, cercana y personalizada, en un entorno diseñado para que cada mayor pueda mantener su autonomía y preferencias", ha explicado García Alonso.

A su juicio, la integración con HM Hospitales, cuyo nuevo hospital incorpora criterios de eficiencia energética y sostenibilidad, permite dar un paso más en el modelo asistencial, "facilitando una coordinación sanitaria excepcional y un acceso ágil a recursos médicos que aportan tranquilidad tanto a los residentes como a sus familias".