HM CINAC lidera un ensayo internacional que evalúa el impacto del HIFU en estadio temprano de Parkinson

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MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro Integral de Neurociencias Abarca Campal HM CINAC, ubicado en el Hospital Universitario HM Puerta del Sur (Móstoles), lidera el reclutamiento de pacientes del ensayo clínico internacional 'Early Focus', que evalua si la subtalamotomía con HIFU (ultrasonido focalizado de alta intensidad), además de impactar significativamente sobre los síntomas de la enfermedad de Parkinson, puede ralentizar su progresión en estadios iniciales.

Este estudio, desarrollado en colaboración con la Clínica Universidad de Navarra, la Universidad de Kiel (Alemania) y la Universidad Católica de Chile, incluye a pacientes con menos de cinco años de evolución de la enfermedad. La intervención, mínimamente invasiva y sin incisión craneal, ya ha demostrado eficacia en fases menos precoces de la enfermedad, y podría ahora marcar un punto de inflexión en el abordaje temprano de esta patología.

Así mismo, HM CINAC participa desde 2015 en un ensayo multicéntrico internacional que tiene por objeto demostrar la eficacia y seguridad de la talamotomía bilateral en dos tiempos para el tratamiento mediante HIFU de temblor esencial. El centro participa también en estudios clínicos farmacológicos internacionales, entre ellos el ensayo fase 3 (PADOVA) y el ensayo fase 2 (NEU-411) para pacientes con enfermedad inicial.

Además, HM CINAC ha firmado un convenio de colaboración con la Universidad de Florida e Insightec para llevar a cabo un estudio de investigación sobre neuromodulación no invasiva mediante ultrasonidos focales de baja intensidad (LIFU) con objeto de definir las dianas específicas en diferentes trastornos motores y de conducta. También se ha acordado una colaboración con la Fundación Mapfre, para un estudio de carácter preclínico, que tiene por objeto analizar la viabilidad de terapias de vanguardia, como la terapia génica, a través de la apertura de la barrera hemato encefálica mediante LIFU, en modelos experimentales

"Creemos firmemente que la medicina del futuro pasa por ofrecer terapias de precisión, mínimamente invasivas y basadas en evidencia científica sólida. La trayectoria de HM CINAC, su liderazgo mundial en ultrasonidos focales y su capacidad para desarrollar ensayos pioneros refuerzan nuestro compromiso con una innovación clínica que se traduce en mejores resultados para los pacientes con enfermedad de Parkinson y otros trastornos neurológicos.", afirma el doctor Cristobal Belda, director general médico de HM Hospitales.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Bajo el lema 'STOP PARKINSON', HM CINAC reafirma su compromiso con la lucha contra esta enfermedad neurodegenerativa publicando sus últimos índices asistenciales, que lo consolidan como centro de referencia internacional en el desarrollo de nuevas terapias y líder mundial en la aplicación de ultrasonidos para el tratamiento de los trastornos del movimiento.

Este centro integral se acerca a los 600 procedimientos mediante HIFU desde su inicio en 2015, siendo 56 los realizados en el año 2025. A ello, se le suman 2.129 nuevas consultas relativas a la enfermedad de Parkinson y temblor esencial, y otros trastornos del movimiento, así como la realización de varios estudios de investigación clínica y experimental cuyo fin es el desarrollo de terapias neuroprotectoras.

En este sentido, y en relación con el trabajo realizado en HM CINAC, su director José A. Obeso explica que, "un aspecto clave de HM CINAC radica en nuestra capacidad para trasladar la investigación experimental de vanguardia al paciente. Apostamos por terapias innovadoras que no solo alivien los síntomas de la enfermedad de Parkinson, sino que ayuden a frenar su progresión. Nuestra prioridad es restaurar los circuitos cerebrales dañados y mejorar la calidad de vida de quienes conviven con la enfermedad".