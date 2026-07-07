HM CIEC incorpora una tecnología pionera para identificar qué pacientes necesitan una intervención coronaria - HM CIEC

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centro Integral de Enfermedades Cardiovasculares HM CIEC ha incorporado una nueva tecnología de análisis funcional coronario mediante TAC cardiaco en la Unidad de Imagen Cardiaca que permite determinar de forma no invasiva si una estrechez en las arterias coronarias está comprometiendo realmente el flujo sanguíneo al corazón y, por tanto, requiere tratamiento intervencionista. G

"Gracias a esta innovación, los especialistas pueden obtener información funcional de gran precisión sin necesidad de someter al paciente a un cateterismo diagnóstico invasivo si nos es realmente necesario", señalan.

La herramienta, basada en el cálculo de la Reserva Fraccional de Flujo Coronario derivada de Tomografía Computarizada (FFR-CT), representa uno de los avances más relevantes de los últimos años en el diagnóstico de la enfermedad coronaria. "Su incorporación sitúa a HM CIEC entre los primeros centros privados españoles en disponer de esta tecnología, reforzando su apuesta por una cardiología de precisión basada en la integración de innovación tecnológica, evidencia científica y atención personalizada", afirman.

Hasta ahora, la única forma de conocer con precisión si una lesión coronaria específica produce repercusión funcional sobre el miocardio, es decir, compromiso del flujo al corazón era mediante la medición invasiva de la reserva de flujo coronario en el laboratorio de hemodinámica, un procedimiento que requiere cateterismo cardiaco, con los riesgos que estos conllevan. Con la incorporación de esta nueva tecnología, esa misma información puede obtenerse a partir de las imágenes convencionales de un TAC cardiaco, una prueba de imagen no invasiva, sin modificar el protocolo de adquisición ni someter al paciente a pruebas adicionales, evitando ser sometido a una intervención.

"La incorporación de esta tecnología supone un cambio relevante en la forma de evaluar y tratar la enfermedad coronaria. Nos permite conocer no solo cómo es una lesión desde el punto de vista anatómico, sino también cuál es su repercusión funcional en el músculo del corazón, ayudándonos a identificar con mayor precisión qué pacientes realmente necesitan un cateterismo cardiaco y cuáles pueden ser tratados de forma segura mediante manejo médico", explica la doctora Leticia Fernández Friera, directora de HM CIEC y jefe de la Unidad de Imagen Cardiaca de HM Hospitales.

La doctora aclara que la medicina cardiovascular avanza hacia modelos cada vez más precisos y personalizados, por lo que "disponer de información anatómica y funcional en una única prueba de imagen, como es el TAC coronario, nos permite tomar decisiones mejor fundamentadas, mejorar la experiencia y reducir procedimientos que no mejoran el pronóstico de nuestros pacientes".

Además de sus beneficios clínicos, la tecnología FFR-CT contribuye a optimizar el uso de recursos sanitarios al reducir exploraciones invasivas innecesarias, ingresos asociados y pruebas complementarias. Su utilidad resulta especialmente relevante en pacientes con lesiones coronarias de gravedad intermedia o con altos niveles de calcificación coronaria, situaciones en las que la valoración anatómica aislada puede resultar insuficiente para determinar el mejor tratamiento.