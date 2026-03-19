HLA Universitario Moncloa impulsa un programa de detección precoz de dificultades del neurodesarrollo

HLA Hospital Universitario Moncloa. - GRUPO HOSPITALARIO HLA

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consulta de Neuropsicología Clínica de HLA Hospital Universitario Moncloa ha puesto en marcha el programa de cribado neuropsicológico infantil 'Crezco', orientado a la detección temprana y abordaje preventivo de dificultades del neurodesarrollo en niños de cinco a 11 años.

De este modo, el centro busca dar respuesta a una necesidad asistencial detectada en consulta en los últimos años. El 20 por ciento de la población escolar presenta dificultades de aprendizaje o alteraciones del neurodesarrollo y la evidencia clínica demuestra que la detección temprana y la intervención precoz reducen de forma significativa el riesgo de fracaso escolar, así como la aparición de problemas emocionales y conductuales asociados.

Además de la identificación precoz de situaciones de riesgo, el programa también se enfoca en el reconocimiento de fortalezas y perfiles de desarrollo normotípicos y se desarolla tanto en consulta como en colaboración con los centros educativos que lo soliciten.

"Este abordaje permite ofrecer a las familias y al entorno educativo orientaciones claras para la personalización del aprendizaje y el apoyo temprano", ha destacado la responsable de la Unidad de Neuropsicología Clínica, Rosa Coba, quien ha apuntado que la detección a tiempo es una "oportunidad real" para prevenir el fracaso escolar y reducir el impacto emocional y social en niños y familias.

Coba ha explicado que el desarrollo neuropsicológico infantil atraviesa dos etapas especialmente sensibles durante la edad escolar. En primer lugar, entre los cinco y los siete años, cuando ha detallado que se consolidan los principales prerrequisitos del aprendizaje y, dada la elevada plasticidad cerebral característica de esta etapa, la identificación temprana de posibles dificultades resulta fundamental.

A continuación, entre los siete y los 11 años, ha apuntado que tiene lugar la consolidación de los aprendizajes instrumentales y el desarrollo de funciones cognitivas de mayor complejidad, directamente implicadas en el rendimiento académico y la autonomía escolar.