Archivo - Hemodiafiltración de alto volumen, asociada a menor riesgo de mortalidad que la hemodiálisis convencional, según estudio - PEPIFOTO/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La compañía sanitaria Fresenius Medical Care ha llevado a cabo un estudio internacional a través del que ha constatado que la hemodiafiltración de alto volumen (HVHDF, por sus siglas en inglés) se asocia con un menor riesgo relativo de mortalidad por cualquier causa en comparación con la hemodiálisis (HD) convencional de alto flujo.

El trabajo, publicado en la 'Revista de la Sociedad Estadounidense de Nefrología' (JASN), aporta, de este modo, nueva evidencia basada en datos de práctica clínica real sobre el papel de la técnica en el tratamiento actual de las personas en diálisis. Para ello, ha analizado información de casi 20.000 pacientes de ocho países europeos mediante un diseño de emulación de ensayo clínico objetivo.

"Esta importante publicación refuerza el creciente conjunto de evidencias internacionales que respaldan la HVHDF y refleja nuestro compromiso con el avance de la atención renal mediante una investigación rigurosa y a gran escala", ha señalado la Chief Executive Officer de Fresenius Medical Care, Helen Giza, quien ha añadido que "más de 850 millones de personas en todo el mundo viven con enfermedad renal, casi el 10 por ciento de la población mundial, por lo que la necesidad de innovación nunca ha sido mayor".

En este sentido, ha declarado que a medida que se amplía el acceso a la HVHDF, en la entidad a la que representa continúan "centrados en facilitar a más pacientes el acceso a terapias avanzadas y, al mismo tiempo, generar la evidencia necesaria para mejorar los resultados y contribuir a definir el futuro de la atención a las personas en diálisis".

Así, según se ha observado en la investigación, durante un periodo de seguimiento medio de 16 meses, la HDF se asoció con un riesgo relativo de mortalidad por cualquier causa un 28 por ciento menor en comparación con la HD convencional de alto flujo. El mayor beneficio en términos de mortalidad se observó entre los pacientes que recibieron hemodiafiltración de forma continuada con volúmenes de convección superiores a 23 litros por sesión, modalidad conocida como HVHDF entre quienes se apreció un riesgo relativo de mortalidad un 33 por ciento menor frente a la HD de alto flujo.

En este sentido, el estudio recoge que el volumen de convección es un indicador de la eficacia con la que el tratamiento de HDF elimina productos de desecho de la sangre, incluidas toxinas de mayor tamaño, conocidas como moléculas medianas, que pueden contribuir a procesos inflamatorios y a otras complicaciones de salud en las personas con enfermedad renal.

EN LÍNEA CON LA EVIDENCIA CIENTÍFICA ACTUAL

Por tanto, los resultados se encuentra en consonancia con la evidencia científica internacional que respalda la HVHDF, como el estudio 'CONVINCE', financiado por la Unión Europea (UE) y publicado en la revista especializada 'The New England Journal of Medicine', así como con análisis posteriores que han mostrado mejoras en la supervivencia y en resultados comunicados por los propios pacientes.

"La investigación es fundamental para nuestra misión de avanzar en la atención renal", ha señalado, por su parte, el Chief Medical Officer Global de Fresenius Medical Care, Charles Hugh-Jones, que ha indicado también que "a través de la colaboración con investigadores de referencia y de la aplicación de métodos estadísticos avanzados a datos clínicos a gran escala", se contribuye "a generar una base de evidencia cada vez más sólida que permita trasladar el conocimiento científico a mejoras significativas en la administración de los tratamientos y en los resultados clínicos de pacientes de todo el mundo".

Tras ello, la directora Médica de la entidad en Iberia, la doctora Eva Baró, ha explicado que "esta nueva evidencia refuerza el valor de la HVHDF como opción terapéutica y pone de manifiesto la importancia de una adecuada optimización y monitorización del tratamiento, especialmente del volumen de convección de la hemodiafiltración". "Para los profesionales, disponer de datos de esta magnitud contribuye a seguir avanzando en la mejora de la atención a las personas que viven con enfermedad renal", ha declarado.

Por último, y tras exponer la compañía que en España, el 83 por ciento de los pacientes tratados con hemodiálisis en sus centros recibe actualmente tratamiento mediante HVHDF, el autor principal del estudio, el profesor Carmine Zoccali, ha manifestado que se ha reproducido "estrechamente" el diseño de 'CONVINCE', "reduciendo al mismo tiempo los factores de confusión medidos y otros sesgos propios de los estudios observacionales". "Esta metodología rigurosa refuerza la fiabilidad y la relevancia clínica de los resultados obtenidos en condiciones de práctica clínica real", ha finalizado.